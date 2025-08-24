Ruhigerer Start wegen Sommerferien? So lief das erste Herbstplärrer-Wochenende

Im August von Herbst zu sprechen, mag manch einem verfrüht vorkommen – bei Schwabens größtem Volksfest ist dies aber Programm. Der Herbstplärrer hat am vergangenen Freitagabend begonnen. Dabei machte sich auch bemerkbar, dass die Sommerferien noch laufen. Zum Plärrerstart am Freitag waren maximal 7500 Personen gleichzeitig auf dem Gelände, die Obergrenze liegt mehr als doppelt so hoch.

Icon Galerie 26 Bilder Der Augsburger Herbstplärrer 2025 ist am Wochenende bei optimalem Wetter gestartet. Unsere Bilder zeigen, was am Samstag auf dem Plärrer los war.

Josef Diebold, Chef der schwäbischen Schausteller, ist dennoch zufrieden mit dem ersten Plärrerwochenende. Der Umzug am Samstag, begleitet von erhöhten Sicherheitsvorkehrungen, sei „sehr schön“ gewesen und „rundum gelungen“, auf dem Festgelände seien gerade an den Vormittagen viele Familien unterwegs gewesen. Die neuen Attraktionen kämen sehr gut an, die Temperaturen seien nicht zu hoch.

Polizei meldet keine Zwischenfälle am ersten Wochenende des Herbstplärrers 2025

Auch aus Sicht von Polizei und Rettungskräften, sagt Diebold, habe es keine erwähnenswerten Zwischenfälle oder Störungen gegeben. Erfahrungsgemäß gehe er davon aus, dass die Besucherzahlen in der zweiten Herbstplärrerwoche zunähmen – dann seien viele bereits aus dem Urlaub zurückgekehrt.