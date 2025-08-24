Icon Menü
Weniger Besucher wegen Sommerferien? So lief das erste Wochenende beim Augsburger Herbstplärrer 2025

Augsburg

Ruhigerer Start wegen Sommerferien? So lief das erste Herbstplärrer-Wochenende

Der Augsburger Herbstplärrer 2025 hat begonnen. Die Sommerferien machen sich auch an den Besucherzahlen bemerkbar, die Schausteller sind aber zufrieden.
Von Max Kramer
    • |
    • |
    • |
    Zum Start des Herbstplärrers 2025 waren am Freitagabend maximal 7500 Personen gleichzeitig auf dem Festgelände. Die Obergrenze liegt mehr als doppelt so hoch.
    Zum Start des Herbstplärrers 2025 waren am Freitagabend maximal 7500 Personen gleichzeitig auf dem Festgelände. Die Obergrenze liegt mehr als doppelt so hoch. Foto: Klaus Rainer Krieger

    Im August von Herbst zu sprechen, mag manch einem verfrüht vorkommen – bei Schwabens größtem Volksfest ist dies aber Programm. Der Herbstplärrer hat am vergangenen Freitagabend begonnen. Dabei machte sich auch bemerkbar, dass die Sommerferien noch laufen. Zum Plärrerstart am Freitag waren maximal 7500 Personen gleichzeitig auf dem Gelände, die Obergrenze liegt mehr als doppelt so hoch.

    7500 Besucher am Freitag: Schausteller sind mit Plärrerstart in Augsburg zufrieden

    Josef Diebold, Chef der schwäbischen Schausteller, ist dennoch zufrieden mit dem ersten Plärrerwochenende. Der Umzug am Samstag, begleitet von erhöhten Sicherheitsvorkehrungen, sei „sehr schön“ gewesen und „rundum gelungen“, auf dem Festgelände seien gerade an den Vormittagen viele Familien unterwegs gewesen. Die neuen Attraktionen kämen sehr gut an, die Temperaturen seien nicht zu hoch.

    Polizei meldet keine Zwischenfälle am ersten Wochenende des Herbstplärrers 2025

    Auch aus Sicht von Polizei und Rettungskräften, sagt Diebold, habe es keine erwähnenswerten Zwischenfälle oder Störungen gegeben. Erfahrungsgemäß gehe er davon aus, dass die Besucherzahlen in der zweiten Herbstplärrerwoche zunähmen – dann seien viele bereits aus dem Urlaub zurückgekehrt.

