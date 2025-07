Weniger Stellplätze nötig: Stadt Augsburg will Wohnungsbau erleichtern

Die Stadt Augsburg will demnächst einige Vorschriften für neue Wohngebiete und Neubauten lockern, um der Immobilienwirtschaft das Bauen zu erleichtern. Unter anderem gehört dazu, dass künftig in der Innenstadt weniger private Parkplätze gebaut werden müssen (0,8 statt einer pro Wohnung) und dass es keine verpflichtenden Abstellplätze für Lastenräder mehr gibt, wie sie seit 2022 vorgeschrieben waren. An der seitens des Freistaats entfallenden Pflicht, bei Mehrfamilienhaus-Anlagen einen Spielplatz zu errichten, will die Stadt festhalten, auch wenn dieser Punkt umstritten ist.

Wie berichtet hatte die Stadt - auch als Reaktion auf Gesetzesänderungen durch den Freistaat - bereits vor einem halben Jahr angekündigt, ein Beschlusspaket auf den Weg zu bringen, um den Wohnungsbau zu erleichtern. Seitens der Immobilienbranche waren weniger Regelungen seit Jahren gewünscht worden (wir berichteten). Geplant ist künftig zudem, dass Abstandsflächen zwischen Gebäuden reduziert werden können, also dichter gebaut werden kann. Dieser Punkt könnte in Zukunft noch für Diskussionen sorgen, wenn statt einem Einfamilienhaus auf einem Grundstück ein massiveres Mehrfamilienhaus entstehen soll.

Konkret soll noch vor der Sommerpause an einigen Regelungen gedreht werden, teils um Investoren mehr Freiheiten zu geben, aber auch, um bestimmte Standards zu halten. Hier ein Überblick:

-Autostellplätze: Der Freistaat hat Maximalstandards definiert, die künftig nicht überschritten werden dürfen. So will der Freistaat das Bauen erleichtern. Nachteil: Wenn der Investor nur noch eine kleinere Tiefgarage bauen muss, stehen im Gegenzug mehr Autos am Straßenrand, was die oberirdische Parkplatzsuche erschwert. Man habe beim Augsburger Modell einen Weg gesucht, der Bauherren mehr Flexibilität gibt, aber die Nachbarn nicht über Gebühr belastet, so Bauordnungsamtsleiter Johannes Seidel. In den wesentlichen Eckpunkten bleibt es bei der bisherigen Regelung, etwa dass grundsätzlich ein Stellplatz pro Wohnung gebaut werden muss (Innenstadt künftig mit abweichender Regelung). Investoren dürfen die Zahl der Autostellplätze aber reduzieren, wenn Innenhöfe entsiegelt werden oder Carsharing und andere Mobilitätskonzepte angeboten werden. Auch das Thema Lastenrad-Abstellplätze - eine politisch umstrittene Folge des Fahrradbürgerbegehrens - ist aus der Satzung geflogen, weil der Freistaat dies nicht mehr erlaubt. CSU und Bürgerliche Mitte lobten den Entwurf. „Das Gesetz des Freistaats bietet Chancen“, so CSU-Fraktionschef Leo Dietz. Bei den Grünen ist die Begeisterung verhalten. „Das Gesetz des Freistaats heißt erst einmal, dass Kommunen weniger Freiheiten haben“, so Deniz Anan. Die städtische Regelung sei unter den gegebenen Umständen in Ordnung, politisch hätte man sich etwas anderes gewünscht. „Beim Lastenrad haben wir in den vergangenen zehn Jahren doch eine kleine Revolution erlebt, was die Nutzerzahlen betrifft. Und das ganz ohne vermeintliche Umerziehung“, so Anan in Richtung CSU. Beschlossen ist bei dem Thema noch nichts, weil die SPD bei der Sitzung im Bauausschuss des Stadtrats am Donnerstag noch Beratungsbedarf anmeldete.

-Spielplätze: Der Freistaat streicht die Spielplatzpflicht beim Neubau von Wohnanlagen zum Herbst. Allerdings, so Baureferent Steffen Kercher, wolle man darauf nicht verzichten. „Im Geschosswohnungsbau haben die Wohnungen oben nun mal bestenfalls einen Balkon, aber kein Gartenabteil“, so Kercher. Mit einem kleinen Spielplatz ermögliche man Kindern, in der Anlage selbst zu spielen. Als Minimum sieht die Stadt 60 Quadratmeter bei Neubauten mit mehr als fünf Wohnungen vor. SPD und Bürgerliche Mitte äußerten Zweifel. „Es ist gut, wenn es so etwas gibt, andererseits sitzt ein Kind in einer Anlage mit sechs Wohnungen unter Umständen alleine auf dem Spielplatz“, so Beate Schabert-Zeidler (Bürgerliche Mitte). Christine Wilholm (SPD) sagte, solche Sandkästen dienten vorwiegend als Katzenklo. Wenn, dann müsse so eine Freifläche ein Treffpunkt für die Hausgemeinschaft werden - für Kinder seien öffentliche Spielplätze besser. Bauamtsleiter Seidel sagte, in Neubaugebieten plane man diese auch, in Nachverdichtungsgebieten sei dafür aber gar kein Platz.

-Grünflächen: In Neubaugebieten wird es tendenziell mehr öffentliche Grünflächen geben, dafür wird der Anteil an privaten Gartenabteilen und auch die Gebäudegrundflächen kleiner. Allerdings wird dies in Praxis mit einer teils deutlich dichteren Bebauung einhergehen als bisher.

Die Immobilienwirtschaft hätte sich in einigen Punkten weitere Befreiungen gewünscht. Der Aktivkreis Immobilien, ein regionales Branchenforum, hatte auf eine weitere Reduzierung der Radstellplätze und einen niedrigeren Stellplatzschlüssel für Autos gehofft. Kritik kommt auch vom „Netzwerk Immobilien- und Stadtentwicklung“, einem Forum mehrerer Augsburger Immobilienunternehmer, sowie dem Kontaktkreis der Augsburger Architektenverbände. „Alibi-Spielplätze“ seien nicht attraktiv, trieben aber dennoch die Kosten nach oben, so einer der Hauptkritik-Punkte. Auch über die Spielplatzsatzung wurde wegen Beratungsbedarf der SPD noch nicht entschieden.