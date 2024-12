Weniger Stress, mehr Familie: Diese Vorsätze haben die Augsburger für 2025

Das alte Jahr dauert nur noch wenige Tage, allerdings sind es Tage, an denen der Mensch sich eher unvernünftig benimmt: zu viel Plätzchen, zu viel Glühwein, zu wenig Sport, zu viel Stress, weil man noch nicht alle Weihnachtsgeschenke beisammen hat... Kein Wunder, dass so mancher sich (wieder mal) vornimmt, ab 1. Januar alles anders zu machen. Zwar spielen die klassischen guten Vorsätze keine so bedeutende Rolle mehr, wie eine Umfrage der FOM Hochschule für Berufstätige im Raum Augsburg ergab. Aber ein paar Dinge nehmen sich die Augsburgerinnen und Augsburger dann doch vor.

432 Männer und Frauen haben Studierende der FOM Hochschule in den vergangenen Monaten in Augsburg befragt. Gut 44 Prozent davon gaben an, im neuen Jahr Stress vermeiden oder abbauen zu wollen, 40 Prozent wollen mehr Zeit mit Familie und Freunden verbringen. Auch mehr Sport - ein Klassiker unter den Neujahrsvorsätzen - steht weit oben: 39,4 Prozent der Befragten wollen sich im nächsten Jahr mehr bewegen. Das wiederum passt gut zum Ziel von 24,8 Prozent der Umfrageteilnehmer: Sie wollen abnehmen.

Vorsätze für 2025: Augsburger wollen weniger Zeit am Handy verbringen

Weniger Zeit für soziale Medien (14,8 Prozent), weniger Alkohol (10,9 Prozent), weniger Fleischkonsum (10,6 Prozent) - auch dies sind Ziele, die sich die Menschen in der Region für 2025 nehmen. Sich umwelt- und klimafreundlicher zu verhalten spielt mit 9,3 Prozent dagegen eine weniger große Rolle.

Rund 33 Prozent der Befragten gaben an, ihre guten Vorsätze, die sie sich für 2024 genommen hatten, nur wenige Tage oder gar nicht eingehalten zu haben. Rund 32 Prozent seien dagegen auch jetzt, rund zwölf Monate später, noch gut dabei. Die Befragten konnten ihre Antworten übrigens nicht frei wählen, die einzelnen Themen wurden gezielt abgefragt und konnten von den Teilnehmern auf einer Skala nach dem Zustimmungswert (“sehr hoch“ bis „überhaupt nicht“) einstufen.

In München fiel die Gewichtung ein wenig anders aus als in Augsburg: An oberster Stelle bei den Vorsätzen steht hier der Wunsch, mehr Sport zu treiben. Wo sich Augsburger und Münchner einig sind, ist beim Schlusslicht der guten Vorsätze: In keiner der beiden Städte war die Bestrebung der Befragten, sich in 2025 einen neuen Job zu suchen, besonders hoch. Und wie sieht es mit dem Sparen aus? Die Augsburger sind als Schwaben schließlich bekannt dafür, ihr Geld besonders gut zusammenzuhalten... 18,3 Prozent der Befragten in der Region gaben an, im nächsten Jahr besser haushalten zu wollen. Und die großzügigen Münchner? Sind in Wirklichkeit noch geiziger als die Schwaben: In der Landeshauptstadt wollen fast 20 Prozent aller Befragten künftig weniger Geld ausgeben.