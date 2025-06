Wenn Bauen günstiger werden soll, hat das seinen Preis

Der Wohnungsbau ist von mehreren Seiten unter Druck gekommen: gestiegene Baukosten, höhere Standards (freiwillig und gesetzlich), höhere Kreditzinsen und weggefallene Förderung im sozialen Bereich. All das hat dazu geführt, dass wenig gebaut wird und es trägt seinen Teil dazu bei, dass Wohnen teurer wird.

Die Idee, bei den Standards abzuspecken, liegt nahe, aber man muss es mit Augenmaß tun. Eine heutige Neubauwohnung ist in der Regel komfortabler als eine Neubauwohnung vor 30 Jahren. Manches ist nicht nötig und in der Tat verzichtbar, aber auch nicht alles ist Luxus: Barrierefreiheit und energetische Effizienz sind Themen, die angesichts gesellschaftlicher und klimatischer Änderungen dringlich sind. Was eine Wohnung bieten muss, sollte Gegenstand einer gesellschaftlichen Diskussion werden - es geht nicht nur um gesetzliche Vorschriften, über die mit Vorliebe geschimpft wird, sondern auch um Ansprüche, die man heute an Immobilien stellt.

Stadt Augsburg will an ihre Vorgaben für Baugebiete ran

Die Fragestellung spielt sich auch auf einer zweiten Ebene jenseits des einzelnen Gebäudes ab, nämlich welche Standards in Baugebieten herrschen sollen. Die Stadt hatte zuletzt angekündigt, einige Vorschriften (Zahl der Spielplätze, Grünflächengestaltung, Abstandsflächen, Stellplatzzahlen) auf den Prüfstand zu stellen, um der Immobilienwirtschaft etwas mehr Luft zu verschaffen. Das ist in der jetzigen Lage durchaus angebracht, um den Wohnungsbau anzukurbeln, aber man wird womöglich städtebaulich Nachteile haben. Bauen muss günstiger werden, aber der Preis für diese Vergünstigungen sollte möglichst gering sein.