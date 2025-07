Wenn das Zuhause nicht sicher ist: Neues Schutzhaus für Kinder in Augsburg öffnet

Wenn ein Kind durch diese Tür tritt, beginnt ein neuer Abschnitt. Hinter ihm liegen oft Monate voller Angst, Gewalt oder Vernachlässigung. Vor ihm: helle Räume, ein großer Esstisch mit Hochstühlen, liebevoll eingerichtete Kinderzimmer mit Holzspielzeug, eine Nestschaukel im Garten – und Menschen, die wissen, was es heißt, ein Kind aufzufangen. Menschen, die Tag und Nacht bereitstehen, wenn irgendwo in Augsburg das Kindeswohl so gefährdet ist, dass das Jugendamt eingreifen muss.

Am Mittwoch wurde in Augsburg das erste Schutzhaus für Kinder unter zwölf Jahren in ganz Schwaben offiziell eröffnet. Die Adresse bleibt aus Sicherheitsgründen geheim. Zwölf Plätze stehen zur Verfügung: sechs für Kinder zwischen null und sechs Jahren, sechs weitere für Sieben- bis Elfjährige. Bislang gab es für diese Altersgruppe keine spezialisierte Unterkunft. Kinder in akuten Notsituationen mussten oft fern ihrer gewohnten Umgebung untergebracht werden. „Wir reißen Kinder damit aus allem heraus, was ihnen noch Sicherheit geben könnte“, sagt Carsten Unger, stellvertretender Leiter der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Augsburg-Hochzoll. Er gehört zu den Initiatoren des neuen Hauses, das in Zusammenarbeit mit der Stadt Augsburg und mit Unterstützung des Vereins Sternstunden e.V. realisiert wurde. Die Kosten für das Projekt belaufen sich auf rund drei Millionen Euro.

Neues Kinderschutzhaus in Augsburg: Soforthilfe bei akuter Gefährdung

Aufgenommen werden ausschließlich Kinder, bei denen das Jugendamt eine akute Gefährdung des Kindeswohls feststellt. Der Zugriff erfolgt häufig kurzfristig, teils unter Polizeibegleitung, berichtet Unger. Die Gründe reichen von psychischen Belastungen der Eltern bis hin zu eskalierenden Konflikten oder plötzlichen Krankheitsfällen. Für manche Familien sei der Aufenthalt eine Chance zur Stabilisierung, sagt Unger. Für andere beginne an diesem Punkt die Suche nach einer neuen Perspektive für das Kind. Unger betont: Ziel sei immer, die Kinder – sofern möglich – wieder in ihr familiäres Umfeld zurückzuführen.

Bereits in den ersten Tagen startet ein sogenanntes Clearing: eine fachübergreifende Einschätzung durch medizinisches, psychologisches und sozialpädagogisches Personal. Parallel läuft das familiengerichtliche Verfahren, das über die weitere Unterbringung entscheidet. Die Kinder bleiben laut Unger zwischen einem Tag und bis zu zwölf Monaten, möglichst nicht länger.

Zwei getrennte Gruppenbereiche bieten in dem Schutzhaus altersgerechte Rückzugsräume, die Zimmer in den unteren Etagen sind zudem barrierefrei gestaltet. Ein strukturierter Alltag und eine rund um die Uhr besetzte Betreuung sollen helfen, die Kinder zu stabilisieren. „Sie brauchen feste Abläufe und vor allem das Gefühl: Ich bin hier sicher“, sagt Unger. Eine große Herausforderung sei es, die Trennung, das Vermissen der gewohnten Bezugspersonen behutsam zu begleiten.

Schutz für die Kleinsten: Wie groß der Bedarf in Augsburg ist

Schon vor dem Neubau hatte das Team mit einer vier Plätze großen Übergangswohnung gearbeitet. In den 18 Monaten Testbetrieb wurden dort zehn Kinder betreut. „Sobald ein Platz frei wurde, war er sofort wieder belegt“, sagt Unger. Wie groß der Bedarf ist, zeigen aktuelle Zahlen der Stadt Augsburg: Zum Stichtag 30. Juni 2025 registrierte das Jugendamt 67 laufende Schutzmaßnahmen im Stadtgebiet. Dem standen zuletzt 41 ausgewiesene Schutzplätze in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe gegenüber – inklusive der vier, die im neuen Schutzhaus aufgegangen sind. Weitere Kapazitäten bestehen in der Bereitschafts- und Kurzzeitpflege sowie in regulären stationären Wohngruppen. Reichen diese nicht aus, werden Kinder auch außerhalb der Stadt untergebracht.

Nach vergleichsweise stabilen Jahren 2019 und 2020 kam es 2021 zu einem deutlichen Anstieg der Kinderschutzfälle. Ein Zusammenhang mit den sozialen und psychischen Belastungen der Corona-Pandemie liegt zwar nahe, konnte laut Stadt bislang jedoch nicht eindeutig belegt werden. Seit 2024 ist die Zahl zwar wieder rückläufig – allerdings mit teils erheblichen Schwankungen, wie Sozialreferent Martin Schenkelberg betont.

Ein Vorteil der neuen Einrichtung liegt in ihrer engen Anbindung an pädagogische Leitungen, therapeutische Dienste und andere Fachstellen. Auch die Kinder selbst sollen – wenn möglich – in ihrem gewohnten Umfeld bleiben und weiterhin die vertraute Kita oder Grundschule besuchen. „Das ist entscheidend, um die Situation nicht zusätzlich zu destabilisieren“, betont Unger.

Die Stadt Augsburg reserviert die Plätze zunächst für Kinder aus dem Stadtgebiet. Sind Plätze frei, könnten künftig auch Kinder aus dem Landkreis Augsburg oder dem Raum Aichach-Friedberg aufgenommen werden.