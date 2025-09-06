„Wenn der Süchtigentreff aufmacht, mache ich zu“: Ein Platz mit ungewisser Zukunft

Die Donauwörther Straße in Augsburg ist an keiner Stelle ein Paradies. Wenig Platz, viele Autos, kaum Grün. Doch seit ein paar Jahren öffnet sich gleich am Anfang des viel befahrenen Asphaltbandes der Blick auf einen überraschend hellen, aufgeräumten und einladenden Ort: den Friedensplatz. Ein paar Mädchen und Jungen kicken an diesem sonnigen Sonntagnachmittag ihren Fußball auf dem freundlichen Pflaster zwischen St. Johannes, St. Joseph und dem Diözesanarchiv hin und her. Eine düstere Brache war hier früher, namen- und trostlos, erklärt der Augsburger Landschaftsarchitekt Moritz Eschenlohr.

Stefanie Schoene Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Süchtigentreff Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis