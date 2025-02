Wer hat die Nase vorn im Bundestagswahlkampf in Augsburg? Was eine Prognose sagt

Schaut man auf die bayernweiten Prognosen für die Bundestagswahl, dann steht der Gewinner fest: Die CSU liegt in mehreren Umfragen mit Werten von 42 Prozent klar an der Spitze, gefolgt von der AfD als zweitstärkster Kraft. In Augsburg als Großstadt ist die Gemengelage von jeher etwas weniger eindeutig - die CSU muss hier von Abschlägen ausgehen, SPD und Grüne können hingegen auf einen Bonus hoffen. Ob das auch dieses Mal so ist, hat das Hamburger Unternehmen election.de im Auftrag unserer Redaktion prognostiziert. Die CSU liegt demnach vorne, das Rennen um den zweiten Platz könnte ziemlich eng werden. Die Prognose im Detail.

