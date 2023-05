Die Stadt schickt neue Wespenberater aus

Experte Jan-Erik Ahlborn erklärt, wie man mit Wespen in Haus und Garten am besten umgeht – und was man lieber nicht tun sollte.

Schon ein kleines Wespennest kann für große Aufregung sorgen. "Beim Stichwort Wespe assoziieren die Menschen sofort Angst, Stich, Schmerz, lästig", sagt Jan-Erik Ahlborn. Der Unterallgäuer kennt sich aus. Er ist zertifizierter Wespenberater und damit zuständig für Probleme mit diesen äußerst unbeliebten Fluginsekten. Landläufig gelten sie als Plagegeister am Kaffeetisch, im Biergarten oder beim Grillabend. In diesen Wochen beginnen sie auszuschwärmen und bauen ihre Nester. Ein schneller Griff zum Giftspray, um sie loszuwerden, könne jedoch fatal enden, warnt der Experte. Er kennt andere Tricks.

Ahlborn und seine Frau Bettina waren gerade in Augsburg, um ihr Wissen weiterzugeben. Im Auftrag der Stadt bildeten sie 25 Wespen- und Hornissenberaterinnen und Berater aus. Die Untere Naturschutzbehörde möchte eine zentrale Anlaufstelle zum Thema Wespen und Hornissen schaffen, an die man sich bei Problemen wenden kann (Telefonnummer: 0821/324-6042). Zum einen soll es dort Beratung und Lösungen für betroffene Bürgerinnen und Bürger geben, aber auch der Schutz der Insekten soll verbessert werden. Die Schulung kommt rechtzeitig zum Start der Saison. In den kommenden Wochen dürfte es öfter Wespenalarm geben. Beim Nestbau suchen sie sich Orte aus, an denen Konflikte programmiert sind.

Wespen-Anlaufstelle in Augsburg: Berater Ahlborn erklärt den Umgang mit Wespen

Dunkel und trocken soll es sein, sagt Ahlborn. Deshalb finde man Wespennester häufig in Rollladenkästen. Er hat auch schon welche in einer Gießkanne, in einem Motorradhelm und sogar unter Motorhauben von Autos gesehen. Im Frühling fällt meistens noch nicht auf, was vor sich geht. Die Wespenkönigin fliegt los und sucht sich einen Platz zum Nisten. Wenn sie sich erfolgreich vermehrt, können insbesondere Völker der Deutschen Wespe und der Gemeinen Wespe massenhaft auftreten. "Sie können mehrere Tausend Individuen groß werden", so der Experte.

Als Berater macht er die Erfahrung, dass betroffene Bürger erst einmal verunsichert sind. Sie wissen nicht, wie sie mit Wespen oder den größeren Hornissen umgehen sollen. "Die einen sorgen sich um ihre alte Mutter, die anderen um ihre Kinder, wieder andere fürchten, dass die Insekten Schäden anrichten." Und dann gibt es noch Allergiker, die besonders vorsichtig sein müssen. Was tun? Ahlborn zufolge kommt die Feuerwehr bei unerwünschten Wespennestern in der Regel nur, wenn Gefahr in Verzug ist. Richtig sei, bei Problemen die städtische Naturschutzbehörde zu kontaktieren. Dort sollen in Augsburg jetzt auch die neuen ehrenamtlichen Wespenberater weiterhelfen. Bis zu 80 Prozent der Fälle könne man durch Beratung lösen, so die Erfahrung des Unterallgäuers.

Was tun bei Wespen? Nicht mit Giftspray vernichten

Aus seiner Sicht sind manche Arten wie die Haus-Feldwespe eher kein Problem. Sie bauen handtellergroße Nester für maximal 50 Wespen. "Damit kann man in einem Schuppen leben, sie sind äußerst friedfertig", sagt er. Die zweite Möglichkeit, sich mit den potenziell stechenden Insekten zu arrangieren: Man haust das Nest im Gebäude ein und lässt nur ein Flugloch nach draußen. Als letzte Option sieht Ahlborn, die Wespenvölker samt ihrem Nest umzusiedeln. Doch das bedeute einen massiven Eingriff in das Leben der geschützten Tiere. Ahlborn sagt aber auch: "Wenn alle Optionen zur Rettung ausscheiden, dann ist der Weg zum Schädlingsbekämpfer richtig." Von einer anderen Lösung rät der Experte ab: Privatpersonen sollten danach nicht selbst zum Insektenvernichtungsspray greifen. Empfindliche Personen könnten dabei unter Umständen selbst Schäden erleiden.

Auch wenn Wespen und Hornissen ein schlechtes Image haben und die meisten Leute sie in Haus und Garten loshaben wollen – Ahlborn hat festgestellt, dass eine gute Beratung helfen kann. "Für mich ist es schön, wenn Leute, die zuerst Angst haben, eine Begeisterung aufbauen und die Faszination dieser Tiere erkennen." Wespen seien nicht nur nicht nur für die Natur nützlich, sondern auch unglaublich gute Baumeister. Für ihren Nestbau verwandeln sie Holz in Papier.