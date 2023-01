Wetter in dieser Woche: Wann schneit es wieder?

Am Wochenende wurde es winterlich in Augsburg. Zum Wochenbeginn in der Woche vom 23. bis zum 29. Januar bleibt es vorerst trocken. Doch das kann sich im Laufe der Woche ändern.

Schnee, Wolken und eisige Temperaturen: So war das Wetter am Wochenende in der Region Augsburg. Doch nach dem Wintereinbruch soll es zum Wochenbeginn erst einmal nicht mehr schneien. Zudem steigen die Temperaturen auch wieder über den Gefrierpunkt.

Wetter in Augsburg: Sonne und Wolken in dieser Woche

Dienstag (24. Januar): Der Dienstag beginnt laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) bei +1 Grad mit vielen Wolken. Auch im Laufe des Tages lockern diese nicht auf. In der zweiten Tageshälfte bleibt es grau. Dabei steigt die Temperatur auf bis zu +3 Grad. Erst in der Nacht wird der Himmel dann etwas klarer.

Mittwoch (25. Januar): Ähnlich wird auch der Mittwoch. Der DWD erwartet am Morgen einen Mix aus Sonne und Wolken. Gegen Mittag ziehen immer mehr Wolken auf. Dabei wird es +1 bis +2 Grad warm.

Donnerstag (26. Januar): Der Donnerstag startet bei -2 Grad dann wieder überwiegend bewölkt. In der zweiten Tageshälfte kann es dann vereinzelt etwas schneien. Die Höchsttemperatur liegt bei 0 Grad.

Freitag (27. Januar): Am Freitag dominieren dann dichte Wolken, gebietsweise kann es auch leicht schneien. Die Temperatur liegt dabei zwischen -2 und +1 Grad.

Samstag (28. Januar): Auch am Samstag wird es teilweise bewölkt, es bleibt aber trocken. Teils sind auch sonnige Abschnitte möglich. Die Temperatur sinkt dabei auf etwa -6 Grad.

Sonntag (29. Januar): Am Sonntag kann es dann bei bis zu 0 Grad wieder schneien. Dabei kann es windig werden.

So ist das Wetter aktuell in Augsburg

Wetter in der Region In Augsburg wird es heute vormittags 1°C, nachmittags 2°C und abends 1°C. Es wird heute voraussichtlich 0 Sonnenstunden geben.

Warnungen vom Deutschen Wetterdienst in der Region Augsburg

Der DWD warnt am Dienstagmorgen in fast ganz Bayern vor geringer Glätte und Frost. In der Region Augsburg besteht bis Dienstag um 10 Uhr geringe Glättegefahr. Bis 11 Uhr am Dienstag kann es bei etwa -1 Grad frostig bleiben.