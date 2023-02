In und um Augsburg steht ein Wetter-Wechsel an

Die Kälte könnte sich in Augsburg und der Region schon bald verziehen. Es scheint ein Wetter-Wechsel anzustehen. Rechtzeitig zum Valentinstag.

Die vergangene Woche hatte vor allem Kälte nach Augsburg und in die Region gebracht. Das lag vor allem an drei Hochs, die zwar für einen blauen Himmel, aber doch kalte Temperaturen sorgten. Am Freitagmorgen sank das Thermometer in Augsburg auf minus sieben Grad. Mit Minusgraden könnte aber schon bald Schluss sein. In und um Augsburg scheint ein Wetterumschwung anzustehen.

Wetter in Augsburg aktuell: Wetter-Wechsel in der kommenden Woche

"Wir bekommen milde Luftmassen. Kommenden Montag und am Valentinstag sind verbreitet mehr als 10 Grad drin", erklärte Meteorloge Dominik Jung am Mittwoch in einer Pressemitteilung von wetter.net. Diese Prognose gilt auch für Augsburg und das Umland. Am Wochenende bleibt es demnach kalt, doch das Thermometer klettert bereits in kleinen Schritten.

Den Wetter-Umschwung haben wir einem Hochdruckgebiet zu verdanken, welches sich aus Westeuropa nähert. An der Ostflanke des Hochs löst sich wolkenreiche Meeresluft, die nach Bayern gelangt. Bislang ist noch fraglich, ob sich die Luft überall in Bayern durchsetzen kann. Die Chancen in und um Augsburg scheinen aber gut zu stehen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Wetter-Prognose für Augsburg: So wird das Wetter in den nächsten Tagen

Am Montag, 13. Februar, könnten dann Temperaturen bis neun Grad auftreten. Ab dem Valentinstag, Dienstag, 14. Februar, können in Augsburg und der Region dann sogar zweistellige Temperaturen erreicht werden, die sich ein wenig nach Frühling anfühlen können. Die aktuelle Wetter-Vorhersage für Augsburg im Überblick:

Freitag, 10. Februar 2023: Wolkenlos bei Höchsttemperaturen von 4 Grad.

Wolkenlos bei von 4 Grad. Samstag, 11. Februar 2023: Größtenteils bewölkt, nur eine Sonnenstunde. Höchsttemperaturen um 6 Grad.

Größtenteils bewölkt, nur eine Sonnenstunde. um 6 Grad. Sonntag, 12. Februar 2023: Bewölkt bei Temperaturen bis zu 7 Grad.

Bewölkt bei bis zu 7 Grad. Montag, 13. Februar 2023: Bedeckt bei Höchsttemperaturen von 8 Grad.

Bedeckt bei von 8 Grad. Dienstag, 14. Februar 2023: Teils Nebel und viel Sonne. Temperaturen bis zu 9 Grad.

Teils Nebel und viel Sonne. bis zu 9 Grad. Mittwoch, 15. Februar 2023: Sonne und Wolken wechseln sich ab. Höchsttemperaturen bei 9 Grad.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier. Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Umfrage von Civey anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Civey GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Lesen Sie dazu auch