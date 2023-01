Wird es jetzt Winter in Augsburg? So wird das Wetter am Wochenende

Schon am Freitag hat es in der Region Augsburg geschneit. Am Wochenende geht es ähnlich weiter. Dabei bleibt es grau und kalt.

Nachdem es in den vergangenen Wochen eher frühlingshaft war, wird es jetzt doch noch winterlich in Augsburg. Am Wochenende erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in der Region Minusgrade und Schnee. Mit Sonne ist erst in der kommenden Woche wieder zu rechnen.

Wetter am Wochenende in Augsburg

Das Wochenende beginnt am Samstag bei -4 Grad verglichen mit den vergangenen Wochen recht kalt. Im Laufe des Tages steigt die Temperatur auf -1 Grad. Dabei ist es stark bewölkt. Der DWD rechnet mit leichtem Schneefall. Die Vorhersage für Sonntag sieht ähnlich aus. Die Temperaturen liegen zwischen -4 und -1 Grad. Zudem kann es immer wieder leicht schneien.

Erst zum Beginn der neuen Woche wird es dann wieder trocken und zumindest teilweise sonnig. Am Montag wechseln sich Sonne und Wolken in Augsburg ab. Bei -5 bis 0 Grad bleibt es dabei winterlich kalt. Schon in der Nacht zum Dienstag könnte es aber wieder schneien.

So ist das Wetter aktuell in Augsburg

Wetter in der Region In Augsburg wird es heute vormittags -2°C, nachmittags 0°C und abends -2°C. Es wird heute voraussichtlich 0 Sonnenstunden geben.

Warnungen vom Deutschen Wetterdienst in der Region Augsburg

Am Freitag liegen amtliche Warnungen vom DWD für die Region Augsburg vor. Von Freitagnachmittag um 16 Uhr bis Samstagmorgen um 11 Uhr wird leichter Schneefall mit Mengen zwischen einem und fünf Zentimetern erwartet. Teilweise kann es dadurch glatt werden. Zudem warnt der DWD vor leichtem Frost bei bis zu -4 Grad.

Auch für das restliche Bayern gibt es am Freitag amtliche Warnungen. Im Süden des Freistaats rechnet der DWD mit 15 bis 30 Zentimeter Neuschnee – in Staulagen sogar mit bis zu 50 Zentimetern. Die Warnung gilt seit Freitagmorgen bis Sonntagmorgen um 10 Uhr. In dieser Zeit wird es verbreitet glatt. Bei Tiefsttemperaturen von bis zu -6 Grad wird es im Süden Bayerns noch etwas kälter als in der Region Augsburg.