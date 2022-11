Wie ist das Wetter heute in Augsburg?

In diesem Artikel finden Sie das heutige Wetter in Augsburg – immer tagesaktuell. Außerdem sehen Sie interessante Extremwerte und Temperaturveränderungen in Augsburg.

Laut Experte Klaus Hager ist das Wetter in den vergangenen Jahren immer unbeständiger geworden. Anhand der Daten zwischen 1947 und 2018 lässt sich in Augsburg ein klarer Erwärmungstrend feststellen – das zeigt sich wohl auch in den kommenden Wochen. Experten erwarten in einigen Regionen Bayerns Temperaturen über 30 Grad.

Augsburg liegt in der warmgemäßigten, immerfeuchten Klimazone. Charakteristisch sind milde Winter und gemäßigte Sommer. In diesem Artikel sehen Sie das aktuelle Wetter in Augsburg. Außerdem finden Sie Wetter-Extremereignisse in Augsburg: hohe und niedrige Temperaturen, Niederschlag und Sonnenstunden.

Wetter in Augsburg heute:

Wetter in der Region In Augsburg wird es heute vormittags 11°C, nachmittags 14°C und abends 6°C. Es wird heute voraussichtlich 4 Sonnenstunden geben.

Wetter in Augsburg: Extremwerte

Die Lufttemperatur wird in einer Höhe von zwei Metern über dem Boden gemessen. Alle Extremwerte für Augsburg zwischen den Jahren 1947 und Juli 2022 sehen Sie hier im Überblick in der Tabelle. Die Daten stammen vom Deutschen Wetterdienst:

kältester Jahresmittelwert: 6,6° C (1956)

niedrigster Extremwert : -27,1° C (7. Januar 1985)

: -27,1° C (7. Januar 1985) wärmster Jahresmittelwert: 10,1° C (2018)

höchster Extremwert : 37,1° C (27. Juli 1983)

Im Augsburger Klimaschutzbericht sind vier Rekordsommer festgehalten. Hier sehen Sie die Daten im Überblick:





Lesen Sie dazu auch

1947

Sommertage*: 68

Hitzetage **: 31

**: 31 Juni: 17,9° C Juli: 19,6° C August: 19,4° C

2003

Sommertage: 80

Hitzetage : 21

: 21 Durchschnittstemperaturen: Juni: 20,5° C Juli: 18,4° C August: 21,0° C

2015

Sommertage: 54

Hitzetage : 24

: 24 Durchschnittstemperaturen: Juni: 17,0° C Juli: 20,8° C August: 20,2° C

2018

Sommertage: 75

Hitzetage : 12

: 12 Temperaturen: Juni: 17,4° C Juli: 19,1° C August: 20,0° C

*Sommertage haben ein Tagesmaximum von 25° C oder höher.

**Hitzetage haben ein Tagesmaximum von 30° C oder höher.

In folgender Grafik sehen Sie die Entwicklung von heißen (ab 30° C ) und sehr heißen (ab 35° C) Tagen in Augsburg. Beim Klicken auf den Balken wird Ihnen die genaue Temperatur und das Jahr angezeigt. Bei den Werten für ein Jahrzehnt werden heiße und sehr heiße Tage zusammengerechnet.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

In unserer Tabelle sehen Sie die Temperaturveränderungen in Augsburg von 1947 bis 2021. Wenn Sie mit der Maus oder mit dem Finger auf den Balken klicken, wir Ihnen die exakte Temperatur und das Jahr angezeigt.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Wetter in Augsburg: 2022 ist es teilweise deutlich zu warm

Hier sehen Sie die Rekordtemperaturen für das heutige Datum in Deutschland:

Rekordtemperaturen Die niedrigste Temperatur für den 10. November betrug -5°C im Jahre 1990, die höchste gemessene Temperatur betrug 18,3°C im Jahre 1977.

2020 war für Deutschland das zweitwärmste Jahr seit Beginn flächendeckender Wetteraufzeichnungen im Jahr 1881. Die Jahresmitteltemperatur lag bei 10,4 °C. Wärmer war bisher nur 2018 mit einer Durchschnittstemperatur von 10,5 °C. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat insgesamt 75 Wetterstationen in Deutschland. 15 davon liegen in Bayern – auch in Augsburg befindet sich eine Wetterstation. Bis auf einen Ausreißer, wo die Temperatur laut dem DWD um etwa 6 Grad zu kalt war, sind die Temperaturen in Augsburg in diesem Jahr im Mai und Juni deutlich zu hoch. Sie liegen teilweise mehr als zehn Grad über dem täglichen Mittelwert. Auch die Temperaturen im Februar in Augsburg waren deutlich zu warm.

Sonnenscheindauer in Augsburg: Extremwerte

Laut dem DWD liegt die durchschnittliche Sonnenscheindauer im Jahr bei 1726,8. 1949 war das Jahr mit der längsten Sonnenscheindauer seit der Aufzeichnung im Jahr 1981: 2175,2. 1987 war das Jahr mit der geringsten Sonnenscheindauer: 1420,2.

In unserer Grafik sehen Sie die Sonnenstunden der jeweiligen Monate im Vergleich zum langjährigen Mittel von 1991 bis 2020. Um die genaue Anzahl an Sonnenstunden zu sehen, können Sie mit der Maus auf den Balken klicken.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Wetter in Augsburg: Die Niederschlagsmenge

Die durchschnittliche Niederschlagssumme in Augsburg liegt laut DWD bei 765,2 Millimeter. Die Mittelwerte beziehen sich auf Daten vom Zeitraum zwischen Januar 1981 und Dezember 2010. Die niedrigste monatliche Niederschlagssumme in Augsburg wurde 2011 im November gemessen. Sie betrug 0,6 Millimeter. Das niederschlagsärmste Jahr in Augsburg war 1997 mit 522,5 Millimetern. Das niederschlagsreichste Jahr war 1965 mit 1058,1 Millimeter. Niederschlag wird in Millimetern angegeben. Ein Niederschlag von 500 Millimetern bedeutet 500 Liter pro Quadratmeter.

2021 lag die Anzahl an Tagen mit Schneedecke über dem langjährigen Mittel. Weitere Daten sehen Sie in unserer Grafik:

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

In folgender Grafik sehen Sie die Jahressumme des Niederschlags in Augsburg. Um die genaue Zahl zu erhalten, können Sie mit der Maus auf den gewünschten Balken klicken.