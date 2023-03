Wetterdienst warnt in Augsburg vor Wind – ab Mittag kann es schneien

Der Montag startete in Augsburg mit Wind und Regen ungemütlich. Im Laufe des Tages kann es sogar schneien. Ab Dienstag wird es allerdings wärmer.

Die neue Woche hat in Augsburg mir viel Wind und Regen begonnen. Im Laufe des Tages kann es sogar schneien. Während der Dienstag mit sonnigen Abschnitten freundlicher wird, erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in der restlichen Woche viele Wolken, Regen und Wind. Jedoch steigt die Temperatur im Laufe der Woche bis auf 17 Grad.

Warnung vor Windböen heute in Augsburg

Der DWD warnt am frühen Montagmorgen in weiten Teilen Bayerns vor Wind- und Sturmböen. Vor allem die Südhälfte des Freistaats ist betroffen. Am meisten trifft es die Alpenregion. Oberhalb von 1500 Metern treten bis 10 Uhr Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 75 km/h auf. In exponierten Lagen sind sogar 90 km/h möglich. Der DWD rät, auf herabfallende Gegenstände zu achten. Es können beispielsweise einzelne Äste herabstürzen. In der Alpenregion kann es zudem glatt werden.

Im Raum Augsburg treten Windböen mit Geschwindigkeiten zwischen 50 und 60 km/h anfangs aus westlicher, später aus nordwestlicher Richtung auf. Die amtliche Warnung gilt vorerst bis 8 Uhr. Am Montag bleibt es in Augsburg bei 3 bis 5 Grad überwiegend grau. Während es am Morgen noch regnet, kann es ab Mittag bis in der Nacht hinein schneien. Dabei zeigt sich aber zeitweise auch die Sonne.

Aktuelles Wetter in Augsburg

Wetter in Augsburg in den kommenden Tagen

Am Dienstag soll es trocken bleiben. Bei -1 bis 7 Grad wechseln sich Sonne und Wolken ab. Am Mittwoch ziehen dann aber schon wieder Regenwolken auf. Bei Temperaturen zwischen 0 und 13 Grad wird es bewölkt und immer wieder regnerisch. Ähnlich wird das Wetter auch am Donnerstag. Bei bis zu 17 Grad wird der Regen im Laufe des Tages immer mehr. Zudem kann es in der zweiten Tageshälfte windig werden. Der Wind hält auch den ganzen Freitag über an. Bei vielen Wolken und etwas Regen wird es bis zu 14 Grad mild.