Unwetterwarnung für Augsburg – Wetterwechsel zum Wochenende

In Augsburg steht zum Wochenende ein Wetterwechsel an. Es kann zu starken Windböen und Gewittern kommen. Die Temperaturen sinken.

In den letzten Tagen konnte man in Augsburg beinahe ein sommerliches Gefühl bekommen. Mit den Frühlingsgefühlen wird es an diesem Wochenende aber wohl vorbei sein. In und um Augsburg steht ein Wetterwechsel an, welcher sich schon ab Freitagmorgen bemerkbar macht. Es kann auch zu Unwettern kommen.

Wetter in Augsburg heute: Unwetterwarnung und Warnung vor Windböen

Der Freitag beginnt mit Temperaturen um die 15 Grad, doch zeigt sich dabei von einer trüben Seite. Der Himmel über Augsburg ist bedeckt und es kommt zu vereinzelten Regenschauern. Es sind die Vorboten für einen Wetterwechsel. Die milde Luft, welche in den letzten Tagen aus südwestlicher Richtung kam, flaut nach und nach ab. Ein Tief aus dem Norden bringt gleichzeitig kühlere Luft nach Bayern. Sie trifft auf das milde Wetter, was zu Gewittergefahren führt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für weite Teile Bayerns daher eine Gewitterwarnung herausgegeben. Es handelt sich dabei allerdings um die niedrigste Stufe.

Am Alpenrand und in Oberbayern ist die Gewittergefahr am größten, in Augsburg kann es am Wochenende aber auch zu leichten Unwettern kommen. Laut wetter.com gibt es für Augsburg und die Region am Freitag zudem eine Warnung für Windböen der ersten Stufe. Aus südwestlicher Richtung kommend können Windböen bis zu 60 km/h erreichen. Die Warnung gilt bis 17.00 Uhr.

Wetter in der Region In Augsburg wird es heute vormittags 14°C, nachmittags 16°C und abends 10°C. Es wird heute voraussichtlich 0 Sonnenstunden geben.

Wetter in Augsburg aktuell: Wetterwechsel am Wochenende

Der Samstag beginnt in und um Augsburg wolkig und mit leichten Regenschauern. Am Mittag müssen alle Augsburgerinnen und Augsburger auch wieder mit stürmischen Böen rechnen. Temperaturen liegen zwischen neun und elf Grad.

Am Sonntag kühlt es dann weiter ab. Am Tag ist mit Temperaturen um die acht Grad zu rechnen. In der Nacht auf Montag können sie bis auf vier Grad sinken. Am Sonntagmittag ist erneut mit Regenschauern und Wind zu rechnen.

Lesen Sie dazu auch