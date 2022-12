Wie viel wärmer war das Jahr 2022 in und um Augsburg?

Es war warm im Jahr 2022. In Augsburg wurden Temperaturen gemessen, die deutlich über dem langjährigen Mittelwert liegen. Damit liegt die Region im Trend.

Es wird wärmer. Das dürften mittlerweile fast alle Menschen auf der Welt mitbekommen haben. Die Donald Trumps dieser Welt, die den Klimawandel leugnen, werden immer weniger. Das Jahr 2022 stellt einen weiteren Beweis für die Erwärmung der Erde dar. In Deutschland stiegen die Temperaturen deutlicher als im globalen Durchschnitt. Auch in Augsburg und der Region war das Jahr 2022 deutlich wärmer als der langjährige Mittelwert es vorsieht.

Wie viel wärmer war das Jahr 2022 in Augsburg?

In Augsburg verzeichnete das Jahr 2022 bislang eine Durchschnittstemperatur von 11,1 Grad. Der Wert liegt genau 2 Grad über dem langjährigen Mittelwert (1961 bis 1990), der in der Region 9,1 Grad beträgt. Das Jahr zeigte sich also deutlich wärmer, was aus Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervorgeht.

Die Abweichung von 2 Grad gilt für Augsburg und die nähere Region. In der nahen Wetterstation in Altomünster-Maisbrunn wurde sogar ein um 2,9 Grad wärmeres Jahr erkannt. Die Durchschnittstemperaturen liegen dort bei 11,3 Grad. In München wurden durchschnittlich 12,2 Grad gemessen. Das entspricht einer Abweichung von 2,2 Grad.

Klimawandel in Deutschland: Wie viel wärmer war das Jahr 2022?

Augsburg liegt im Trend. In Deutschland fallen 95% der Messstationen mit einer Abweichung von mindestens 2,0 Grad auf. Insgesamt wurde der langjährige Mittelwert in Deutschland um 2,4 Grad übertroffen. Die Bandbreite der Abweichungen erstreckt sich von 1,2 bis 3,3 Grad.

Auffällig ist, dass sich der Süden Deutschlands schneller erhitzt als der Norden. 16 der 17 Stationen, in denen ein mindestens 3,0 Grad wärmeres Jahr gemessen wurde, liegen in Süddeutschland. Magdeburg bestätigt als Ausnahme die Regel. Am geringsten fällt die Erwärmung an Küstennähe aus.

Die Temperaturen nehmen in Deutschland seit 50 Jahren stetig zu. Seit den 1970er Jahren zeigte sich jedes Jahrzehnt wärmer als das vorherige.

