Zu viel Sonne: Eislaufbetrieb im Freien in Augsburg ist vorzeitig beendet

Temperaturen um die 15 Grad, herrlicher Sonnenschein in dieser Woche in Augsburg. Auch am Wochenende bleibt es schön. Die Menschen zieht es raus. Eine Freizeitaktivität geht allerdings aufgrund der Sonne nicht. Aufgrund des Wärmeeinbruchs und der direkten Sonneneinstrahlung in den Nachmittagsstunden müssen öffentliche Eisläufe auf der Bahn 2 des Curt-Frenzel-Stadions abgesagt werden. Dies teilt die Stadt Augburg mit.

Betroffen sind die Eiszeiten am Freitag, 7. März, 13.15 bis 15 Uhr und 18 bis 20 Uhr; am Samstag, 8. März, 14 bis 16 Uhr sowie am Sonntag, 9. März, 14 bis 16 Uhr und 18.15 bis 20.15 Uhr. Eislaufen im Curt-Frenzel-Stadion ist noch einmal möglich. Termin ist am Sonntag von 10 bis 12 Uhr. Es ist der letzte öffentliche Eislauf im Eisstadion in der laufenden Saison.

Der Eislaufbetrieb in der Eishalle Haunstetten findet bis auf Weiteres wie geplant statt.