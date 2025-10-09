Mit Herzklopfen in „Die Höhle der Löwen“: So lief der TV-Auftritt der Aigners

Mit einem Lächeln und spürbarer Anspannung betreten Hannes und Elena Aigner das Fernsehstudio von „Die Höhle der Löwen“. „Mein Herz klopft richtig“, sagt die Augsburger Gründerin kurz vor dem Auftritt, dann blickt sie ihren Mann an und fragt: „Ist wie vor einem Wettkampf, oder?“ – eine Anspielung auf seine frühere Karriere als Profikanute. Der 36-Jährige lächelt, nickt – und gemeinsam treten sie vor die Investoren.

In der Sendung, die am Montagabend auf Vox ausgestrahlt wurde, stellte das Ehepaar seine „Wichtelbox“ vor – ein Komplettpaket für die Adventszeit mit 31 Briefen, kleinen Aufgaben und Überraschungen, angelehnt an eine skandinavische Tradition, die auch hierzulande immer beliebter wird. Ziel des Gründer-Paars ist es, Kindern Vorfreude zu schenken und Eltern den Stress in der Vorweihnachtszeit abzunehmen. Eine Box kostet 89,90 Euro, ein Preis, der bei den möglichen Investoren kurz für hochgezogene Augenbrauen sorgte. Für zehn Prozent der Firmenanteile suchten die Aigners 150.000 Euro, was einer Unternehmensbewertung von 1,5 Millionen Euro entspricht.

Elena und Hannes Aigner verkaufen ihre „Wichtelbox" für 89,90 Euro. Die Boxen werden in Augsburg von Hand gepackt. Die Box richtet sich vorrangig an Kinder ab drei Jahren. Foto: Aigner

Hannes und Elena Aigners Auftritt bei „Die Höhle der Löwen“ auf Vox

Ihr Auftritt war souverän und liebevoll inszeniert: winzige Fußspuren auf den Tischen, kleine Tannen, Lichter und für jeden Juror ein Keks von „Studiowichtel Ole“. „Total süß gepitcht“, lobte Investor Ralf Dümmel. Dennoch reichte es am Ende nicht für einen Deal. Frank Thelen gestand offen, dass er mit dem Thema nichts anfangen konnte, Judith Williams fand das Paar sympathisch, vermisste aber „mehr Greifbares, um das groß zu machen“. Carsten Maschmeyer nannte das Konzept „beeindruckend, aber zu nischig“. Janna Ensthaler, selbst dreifache Mutter, zeigte sich berührt: „Ein unfassbar schönes Projekt“, sagte sie und betonte, wie wichtig es sei, mit Kindern über Wunder zu sprechen. Doch auch sie machte kein Angebot.

Nach der Ausstrahlung ziehen die Aigners ein positives Fazit: „Wir haben uns bei dem Pitch sehr respektvoll behandelt gefühlt. Die Löwen haben unsere Kompetenz als Gründer hervorgehoben“, sagt Hannes Aigner gegenüber unserer Redaktion. Dass es am Ende nicht zu einem Investment kam, führen sie vor allem auf die unterschiedlichen Investment-Strategien der Juroren und die Saisonalität des Produkts zurück.

Nach „Die Höhle der Löwen“: Viel Aufmerksamkeit für die „Wichtelbox“

Trotz des verpassten Deals brachte der TV-Auftritt dem Paar viel Aufmerksamkeit – und nach eigenen Angaben neue Kundschaft. Ursprünglich wollte Hannes Aigner ab Januar auch offiziell in die Geschäftsführung der Wichtelbox GmbH einsteigen. Nach seinem Karriereende als Kanute – zwei Olympia-Bronzemedaillen zählen zu seinen größten Erfolgen – hatte er sich bereits stärker ins Familienunternehmen eingebracht, das seine Frau Elena zuvor maßgeblich aufgebaut hatte. Inzwischen richtet sich sein Fokus zunehmend auf die Kommunalpolitik: Aigner tritt, wie berichtet, für die Freien Wähler als Oberbürgermeisterkandidat in Augsburg an. „Das Unternehmen bleibt in der Familie“, sagt Aigner, „aber für mich verschiebt sich die Priorität nun klar auf die OB-Kandidatur und mein Engagement für meine Geburtsstadt Augsburg.“

Mit Hannes Aigner schicken die Freien Wähler einen prominenten Sportler ins Rennen um den Posten des Augsburger Oberbürgermeisters. Foto: Marcus Merk

Die Aigners haben selbst zwei kleine Kinder im Alter von fünf und zwei Jahren. Trotz des verpassten Investments blicken sie optimistisch in die Zukunft. Elena Aigner arbeitet weiter an neuen Produktideen, um das saisonale Geschäft zu erweitern. „Wir wachsen Schritt für Schritt“, sagt sie, „und das ist völlig in Ordnung so.“