Widerstand gegen Augsburger Polizisten: 20-Jähriger muss in den Arrest

Wegen einer Ruhestörung haben Samstag-Mitternacht Anwohner in der Spicherer Straße die Polizei gerufen. Als die Beamten vor Ort eintrafen, kam ein zunächst unbeteiligter 20-Jähriger hinzu. Laut Polizei beleidigte er die Beamten und leistete dann im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen Widerstand. Dabei wurden nach Angaben der Polizei drei Einsatzkräfte leicht verletzt.

Zudem beschädigte der 20-Jährige einen Streifenwagen sowie Uniformteile. Die Streife brachte den 20-Jährigen schließlich in den Arrest. Bei der Aufnahme dort stellten die Beamten unter anderem Betäubungsmittel und mehrere Gegenstände sicher. Die Polizei ermittelt nun wegen Widerstands und dem Handel mit Betäubungsmitteln gegen den 20-Jährigen. (ina)