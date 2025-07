Wie das Augsburger Altstadtfest trotz Regens gute Laune machte

Man kann Regen auch fröhlich ignorieren. Unter Schirmen, mit Drinks, bei Musik und Gesprächen an den vielen Ständen etwa. Während am Wochenende einige Veranstaltungen in Augsburg aufgrund des miesen Wetters abgesagt wurden, zog der Altstadtverein sein zweitägiges Altstadtfest durch und lockte viele Besucherinnen und Besucher an. Zwei junge Männer aus Österreich etwa, die eigentlich einen anderen Ausflug nach Deutschland geplant hatten und auf kuriose Weise im Lechviertel landeten. Die Menschen in den Gassen hatten gute Laune, für Spaß sorgte auch eine menschliche Pflanze. Der Altstadtverein kann als Veranstalter dem Regen sogar etwas Positives abgewinnen. Was das fürs nächste Jahr bedeutet.

Ina Marks Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Altstadtfest Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis