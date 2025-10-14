Wärme aus Abwasser und turmhohe Energiespeicher: Wie die Stadtwerke am Fernwärmeausbau arbeiten

Angesichts des laufenden Ausbaus im Fernwärmenetz müssen die Augsburger Stadtwerke in den kommenden Jahren zügig neue Energiequellen erschließen, damit es die Kunden warm haben. Von der Idee, ein weiteres Hackschnitzel-Kraftwerk im Süden der Stadt zu bauen, haben sich die Stadtwerke verabschiedet. Zu den aktuellen Überlegungen gehört neben mehr Abwärme aus Fabriken die Wärmegewinnung aus dem Abwasser und aus Seen sowie der Bau von bis zu 80 Meter hohen Wärmetanks. Der Ausbau müsse mit dem Bau neuer, dezentraler Erzeugungsanlagen verzahnt werden, so Frank Kaminke, Vertriebsleiter für die Fernwärme bei den Stadtwerken.

Wo wird ausgebaut? In ihrer Netzplanung wollen die Stadtwerke schrittweise vorankommen (siehe Karte). Stadtteilmäßige Schwerpunkte gibt es nicht - ausgebaut wird dort, wo es dichte Bebauung gibt (dann lohnt sich der Aufwand eher), der Bau einer Leitung technisch machbar ist und es im Idealfall einen Großabnehmer gibt. Auf dem Höhepunkt der Energiekrise explodierte die Nachfrage mit 1000 Anfragen pro Jahr. Aktuell habe sich das Niveau bei etwa 500 eingependelt, so die Stadtwerke. „Diejenigen, die anfragen, wollen aber wirklich einen Anschluss“, berichtet Kaminke. Die politischen Diskussionen rund um Lockerungen beim Klimaschutz hätten jedenfalls keine spürbaren Auswirkungen.

Hängt alles am großen Netz? Bei den Stadtwerken haben sich die Überlegungen konkretisiert, zusätzlich zum „großen“ Fernwärmenetz kleinere Nahwärme- oder isolierte Inselnetze in Betrieb zu nehmen. Vorgesehen ist etwa ein Teilnetz in Hochzoll fürs Rudolf-Diesel-Gymnasium und die Werner-von-Siemens-Schule, das mit Grundwasserwärmepumpen betrieben wird. Bei Interesse könnten auch Wohnhäuser dazwischen einen Anschluss bekommen. In Göggingen, dem Wolframviertel oder Hochzoll-Süd ist ein Nahwärmenetz geplant, das nur Teile der Energie aus dem Hauptnetz bezieht. Der Grundbedarf muss vor Ort erzeugt werden.

Wie wird künftig erzeugt? Die Stadtwerke setzen auf Dezentralität. Am Kaufbach Höhe Spickelbad läuft eine Untersuchung für eine Wärmepumpe, um das Wolframviertel und das Bad zu beheizen. „Wir sind auch mit dem Klärwerk im Gespräch, um dort eine Großwärmepumpe zu installieren“, sagt Kaminke. Auch die Temperatur der Augsburger Seen könnte für Wärmepumpen genutzt werden. Der Lech sei wegen des wechselnden Wasserstandes eher nicht geeignet. Auch die Nutzung von etwa 60 Grad warmem Tiefenwasser im Rahmen von Geothermie sei denkbar. Zudem ist vorgesehen, die Abnahmemenge an Wärme aus den Müllöfen der Abfallverwertung nochmal zu erhöhen. Mit MTU/Rolls-Royce in Lechhausen gibt es bereits eine Vereinbarung zur Einspeisung von Abwärme aus den Motor-Testständen, weitere Fabriken sollen folgen. Eine große Rolle werden Wärmespeicher spielen - bisher haben die Stadtwerke einen solchen Riesen-Wasserkocher im Lechhauser Industriegebiet stehen. Die Überlegungen gehen dahin, zwei bis drei 50 bis 80 Meter hohe Großspeicher zu bauen. Beheizt werden sie mit überschüssigem Strom aus dem Übertragungsnetz oder der nächtlichen Abwärme aus der Müllverbrennung. Bis 2040 rechnen die Stadtwerke damit, eine Milliarde Euro investieren zu müssen.

Warum setzen die Stadtwerke auf Fernwärme? Wie berichtet ist in vielen Städten geplant, das Gasnetz in den kommenden Jahrzehnten schrittweise stillzulegen, um gemäß der Gesetzeslage klimaneutral zu werden. Immobilieneigentümer sollen mit jahrelangem Vorlauf darauf hingewiesen werden - teils wurden schon Briefe verschickt. Das dürfte noch für öffentlichen Unmut sorgen, aktuell ist es aber ruhig. Speziell in Stadtteilen mit hohem Einfamilienhausanteil wird es laut städtischer Wärmeplanung verstärkt auf Wärmepumpen hinauslaufen, woanders gibt es Fernwärme. Ihr Anteil am Bedarf soll von 20 Prozent auf 50 bis 70 Prozent steigen. Parallel zum Ausbau soll die Fernwärme bis 2040 klimaneutral werden – ein ehrgeiziges Ziel, weil gut 40 Prozent der Fernwärme noch mit Gas und Öl erzeugt werden.

Wie schneidet Fernwärme preislich ab? Kritiker der Fernwärme sehen die Bindung an einen Monopolisten verbunden mit vergleichsweise hohen Energiepreisen als Problem. In der Tat kostet Fernwärme pro Kilowattstunde mehr als Gas. Nominell würde das bei einem Einfamilienhaus ein paar hundert Euro pro Jahr ausmachen. Die Stadtwerke verweisen aber auf den höheren Wirkungsgrad der Fernwärme, der weniger Verbrauch nach sich zieht. Aus Verbrauchersicht ist das ein interessanter Punkt, aus ökologischer Sicht muss man aber anmerken, dass es im Augsburger Netz Durchleitungsverluste von 16 Prozent gibt. Die Stadtwerke verweisen auch darauf, dass Fernwärmekunden kein Geld mehr für Kauf und Wartung einer Heizung ausgeben müssen und sie schon heute CO₂ einsparen. Im Vergleich der bayerischen Netzbetreiber liegen die Stadtwerke im günstigen Mittelfeld (siehe www.waermepreise.info)