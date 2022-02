Augsburg

vor 31 Min.

Aus für Augsburger „Skandalheim“: Gesundheitsminister äußert sich

Plus Das Seniorenheim in der Ebnerstraße in Augsburg stand wegen Pflegemängeln in der Kritik. Welche Maßnahmen Gesundheitsminister Holetschek jetzt angekündigt hat.

Von Nicole Prestle

Die Stadt Augsburg hat am Samstag die Schließung des umstrittenen Seniorenheims im Stadtteil Oberhausen angeordnet. Zuvor waren am Wochenende die letzten Bewohnerinnen und Bewohner in andere Einrichtungen in Stadt und Umland verlegt worden. Der bisherige italienische Betreiber Sereni Orizzonti kann die Einrichtung nun selbst dann nicht mehr weiterführen, wenn er ausreichend Pflegekräfte nach Augsburg schicken würde. Wenn es in der Ebnerstraße weitergehen soll, „dann müsste der Betreiber einen komplett neuen Antrag stellen“, sagte Augsburgs Gesundheitsreferent Reiner Erben (Grüne) am Samstag.

