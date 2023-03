Augsburg

12:00 Uhr

Dauerbaustelle Schmiedberg: Wie geht es mit dem Savoy weiter?

Das Savoy-Kino in Augsburg.

Plus Im Gebäude des Savoy arbeiten bereits rund 60 Personen in den Büroräumen der Diözese Augsburg. Bis wieder Kinofilme gezeigt werden können, wird es aber noch dauern.

Von Miriam Zissler Artikel anhören Shape

Das Gebäude am Schmiedberg hat sich zu einer Dauerbaustelle entwickelt. Das Kino Savoy ist seit vielen Jahren geschlossen - ein möglicher Eröffnungstermin wurde mehrmals genannt und dann immer wieder verschoben. "Die Bauarbeiten dauern an", sagt Kinobetreiber Franz Fischer auf Anfrage. Die Arbeiten an dem Gebäude selber allerdings wurden vom Eigentümer, dem Bischöflichen Stuhl der Diözese Augsburg, schon Mitte 2021 abgeschlossen. Er gibt nun eine Perspektive, wann die Arbeiten final beendet sein könnten.

