So können Sie Obdachlosen in Augsburg im Winter helfen

Es ist kalt in Augsburg – gerade für Menschen, die auf der Straße leben, kann das gefährlich werden. Welche Hilfsangebote es gibt und wie Bürger tätig werden können.

Der Winter ist zurück in Augsburg und sorgt für Temperaturen von bis zu minus zehn Grad. Wetteraussichten, die vor allem für Obdachlose problematisch sind. Die eisigen Nächte unter freiem Himmel können zu gesundheitlichen Problemen führen und im schlimmsten Fall sogar lebensgefährlich sein. Ein Überblick über die Hilfsangebote in der Stadt.

Wann wird es im Winter für Obdachlose problematisch?

"Ab null Grad oder kälter sehen wir eine erhebliche Gefahr", sagt Verena Ryssel, Sozialarbeiterin beim Katholischen Verband für soziale Dienste (SKM Augsburg). Vor allem dann, wenn Obdachlose keine dauerhaft geschützten Orte oder ausreichend warme Kleidung zur Verfügung haben. Insgesamt schlafen in Augsburg etwa 50 bis 70 Menschen auf der Straße, schätzt Ryssel. Die Zahl variiere jedoch von Tag zu Tag, habe sich aber in diesem Bereich eingependelt. Wie viele obdachlose Menschen es insgesamt sind, lässt sich schwer sagen. In den vergangenen Jahren lag die Zahl derer, die im Winter in Obdachlosenunterkünften der Stadt untergebracht sind, bei etwa 200.

Wie können Bürger helfen, wenn sie an kalten Tagen auf eine obdachlose Person treffen?

Sollte sich die Person augenscheinlich in akuter Gefahr befinden, sollte die Polizei oder der Rettungswagen gerufen werden. Sonst empfiehlt Ryssel sich beim SKM Augsburg zu melden. Die geschulten Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter können beraten, beim Vermitteln einer Unterkunft helfen oder schicken den Kältebus vorbei. Der ist in den Wintermonaten von Anfang November bis Ende März bei Temperaturen von null Grad und weniger unterwegs. Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer des SKM verteilen von 20 bis 22 Uhr warme Getränke, Kekse sowie Schlafsäcke und winterfeste Kleidung. Tagsüber können sich Obdachlose etwa in der Bahnhofsmission oder in der Wärmestube in der Klinkertorstraße aufwärmen.

Hilfsangebote für Obdachlose bei Kälte 1 / 3 Zurück Vorwärts Bei konkreten Fällen am besten das Kältebus -Team direkt anrufen: Montag bis Freitag, jeweils bis 17 Uhr: Tel. 0821/516569 oder 0821/ 155152 Außerhalb dieser Zeiten: Tel. 0821/50808030

Städtische Notunterkünfte: Übergangswohnheim für (alleinstehende) Männer, ab 18 Jahren:

Johannes-Rösle-Str. 10, 86152 Augsburg

Tel. 0821/50808030 (Pforte) Übergangswohnheim für (alleinstehende) Frauen, ab 18 Jahren:

Stadtberger Str. 15, 86157 Augsburg

Tel. 0821/20717965 (Pforte)

Tagesaufenthalte für Obdachlose: Bahnhofsmission

Adresse: Am Hauptbahnhof, Gleis 1.

Öffnungszeiten: Mo - Fr, 9-17 Uhr & Sa, 9-12 Uhr Wärmestube

Adresse: Klinkertorstr. 12, 86152 Augsburg

Öffnungszeiten: Mo - Fr, 9-15 Uhr, Sa & So, 9-12 Uhr beTreff

Adresse: Branderstr. 60, 86154 Augsburg

Öffnungszeiten: Mo & Mi - Fr, 9-13 Uhr, Di, 13-17 Uhr

Von eigenständigen Hilfsaktionen rät Ryssel ab. Zwar könne man den Obdachlosen natürlich etwas zu Essen oder Kleidung anbieten, entscheidend seien aber die Beratungen, die die sozialen Einrichtungen wie der SKM oder etwa auch die Caritas leisten. Langfristig könne dadurch mehr erreicht werden.

Welche Angebote gibt es in Augsburg für Obdachlose?

In Augsburg gibt es für Alleinstehende ohne Dach über dem Kopf zwei städtische Notunterkünfte. Das Übergangswohnheim in der Johannes-Rösle-Straße bietet Platz für 96 Männer, das in der Stadtberger Straße für 30 Frauen. Hinzu kommen Übergangswohnungen für Familien mit minderjährigen Kindern. In den Wintermonaten greift zudem greift der sogenannte "Kälteschutz" der Stadt Augsburg: Niemand, der bei Minusgraden vor der Tür steht, wird abgelehnt. Jedoch ist eine Unterbringung in Obdachlosenunterkünften immer nur eine vorübergehende Notlösung und ersetzt keine dauerhafte Bleibe.

