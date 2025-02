So kam der Augsburger Stadtteil Bärenkeller zu seinem Namen

Der Augsburger Stadtrat beschloss im Jahr 1932 zur Bekämpfung der Wohnungsnot den Bau einer größeren Siedlung auf Oberhauser Flur. So beginnt die Geschichte des Stadtteils Bärenkeller im Augsburger Nordwesten. Die ersten Ein- und Zweifamilienhäuser, gefördert nach dem Reichsheimstättengesetz, entstanden im Jahr 1934 nördlich der Bahnlinie nach Ulm. Kurz darauf begann südlich der Bahnlinie die städtische Wohnungsbaugesellschaft mit dem Bau von Wohnblocks für kinderreiche Familien. Außerdem wurden hier Einfamilien-, Zweifamilien- und Reihenhäuser errichtet, auch als Reichsheimstätten.

Schon bald bildete sich um die Pfarrkirche St. Konrad und die Volksschule das Zentrum der expandierenden Siedlung. Aus dieser wurde im Jahr 1938 der Stadtbezirk „Bärenkeller“. Der Namensgeber war ein ausgelagerter Bierkeller. Dieser über Jahrhunderte einzige Wegpunkt an der Landstraße von Oberhausen nach Hirblingen gehörte zur Oberhauser Gaststätte „Zum Bärenwirt“. Diese befand sich beim heute als Bärenwirt bezeichneten Verkehrsknotenpunkt. Aber vielleicht wurde der Bierkeller bereits von den Mönchen angelegt, welche um das 15. Jahrhundert die Oberhauser Brauerei „Zum Goldenen Bären“ betrieben. Das würde die ursprüngliche Herkunft des Namens „Bärenkeller“ erklären. In dem mehrgeschossigen Kellergewölbe an der fünf Meter hohen Hangkante zur Langweider Hochterrasse konnte das gebraute Bier reifen und frisch bleiben.

Bärenkeller in Augsburg: Man begann, kühles Bier am Kellereingang auszuschenken

Irgendwann begann man, bei schönem Sonntagswetter das kühle Bier am Kellereingang auszuschenken. Der heutige Gasthof „Zum Bärenkeller“ eröffnete im Jahr 1875, also vor 150 Jahren, als Ausflugsgaststätte „Bärenburg“ über dem Kellergewölbe. Es war das erste Anwesen im heutigen Stadtteil Bärenkeller. Diese schon bald beliebte Lokalität inmitten von Wiesen und Feldern bekam 1911 bei der Eingemeindung von Oberhausen ihre heutige Adresse „Hirblinger Straße 181“. Heutzutage ist der Gasthof „Zum Bärenkeller“ für seine Balkanspezialitäten bekannt.

Icon Vergrößern Die Karte aus dem Jahr 1939 zeigt die neu gegründete Siedlung Bärenkeller. Foto: Bayerische Vermessungsverwaltung Icon Schließen Schließen Die Karte aus dem Jahr 1939 zeigt die neu gegründete Siedlung Bärenkeller. Foto: Bayerische Vermessungsverwaltung

Das Entstehen des Stadtteils Bärenkeller fiel in die nationalsozialistische Zeit. So sollten die Straßennamen im südlichen Bärenkeller der NS-Propaganda dienen. Die nationalsozialistische Stadtregierung wollte sich den neu geschaffenen Wohnraum für kinderreiche Familien auf ihre Fahnen schreiben. Aber dem NS-Gauleiter war die Siedlung nicht würdig genug für die vorgeschlagenen Bezeichnungen, wie „Straße des 9. November“ oder Horst-Wessel-Straße. Stattdessen kam die Natur auf die Straßenschilder. Es lag auf der Hand, die Haupterschließung entlang der Volksschule und der Kirche als Bärenstraße zu bezeichnen. Außerdem wurden 13 Pflanzenarten nördlich der Bahnlinie und 33 Vogelarten südlich der Bahnlinie verewigt.

Nach dem Zweiten Weltkrieg war NS-Verbrecher Hermann Göring hier kurz untergebracht

Die nationalsozialistische Zeit sorgte für eine historische Episode im damals abseits gelegenen Stadtteil Bärenkeller. Anfang Mai 1945 beschlagnahmte die US-amerikanische Militärregierung die Volksschule und etliche Wohnhäuser, um höhere NS-Funktionäre und Offiziere als Kriegsgefangene unterzubringen. Dazu zählten einige Größen des NS-Regimes, wie Hermann Göring, ein Stellvertreter von Adolf Hitler. Diese Kriegsgefangenen wurden jedoch schon bald nach Luxemburg gebracht, um dort auf die Nürnberger Prozesse zu warten.

Der Stadtteil mit seinen beiden Siedlungen „Bärenkeller-Nord“ und „Bärenkeller-Süd-Mitte“ aus den 1930er-Jahren wuchs in der Nachkriegszeit um drei weitere Siedlungen. Gemeint sind die Gedächtnissiedlung, so benannt zur Erinnerung an die Kriegsopfer, die Siedlung „Bärenkeller-Süd-Ost“ und die Eisenbahnersiedlung für Bahnmitarbeiter. Die Anbindung des Stadtteils war von 1943 bis 1959 ungewöhnlich. Zwischen dem Bärenkeller und der Straßenbahn-Endhaltestelle in Oberhausen verkehrte Augsburgs einzige Oberleitungsbus-Linie. Außerdem konnte der Stadtteil von 1940 bis 1992 einen eigenen Bahnhalt „Augsburg-Hirblingerstraße“ vorweisen.

Der Bärenkeller zeichnet sich bis heute aus durch seine schmucken Ein- und Zweifamilienhäuser auf großzügigen Gartengrundstücken. Die ursprüngliche Lage inmitten von Wiesen und Feldern ist jedoch schon lange Geschichte. So rückte das 2010 eröffnete Güterverkehrszentrum nahe an Bärenkeller heran. Auch die neue Eisenbahn-Trasse von Augsburg nach Ulm soll unweit des Stadtteils vorbeiführen. Derzeit wohnen knapp 8.000 Bürgerinnen und Bürger auf den 3,1 Quadratkilometern des Stadtbezirks Nr. 23 „Bärenkeller“.