Schaden in Dampfsauna im Alten Stadtbad: Stadt Augsburg hofft auf Garantiefall

Wie groß ist der Schaden der Dampfsauna im Alten Stadtbad? Wann geht sie wieder in Betrieb? Die Stadt Augsburg hat darauf noch keine Antworten. Auch zu den Kosten gibt es keine Auskünfte. Die Stadt hofft, dass es sich um einen Garantiefall handelt. Das defekte Teil war laut Bäderamt erst vor zwei Jahren eingebaut worden. Der zwei Jahre alte Dampferzeuger sei aus bislang ungeklärten Gründen ausgefallen, heißt es.

Defektes Dampfbad am Alten Stadtbad in Augsburg: Neustart unklar

Der Betrieb im Alten Stadtbad geht weiter. Schwimmen ist immer möglich. Andere Saunen außer der Dampfsauna stehen zur Verfügung. Bis die Dampfsauna wieder funktioniert, gelten weiterhin die reduzierten Eintrittspreise, so das städtische Sportamt. Wie berichtet, ist ein wichtiger Teil der Sauna defekt. Mit der Firma gemeinsam soll ein Gutachten ausgearbeitet werden, das die Schadenshöhe belegt.

Aktuell ist auch das Hallenbad in Haunstetten gesperrt. Ein maroder Sprungturm wird abgebaut. Danach soll das städtische Bad wieder öffnen.