Wie nass und kühl war der Juli in Augsburg? Das verraten die aktuellen Wetterdaten

Zu Beginn schien sich der Juli noch zu verhalten, wie es dem heißesten Monat des Jahres gebührt. Am 2. Juli erreichte das Thermometer in Augsburg in der Spitze 33,7 Grad Celsius. Das zeigen Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD), die unsere Redaktion angefragt hat. Es war die Fortsetzung eines bis dahin überdurchschnittlich warmen und trockenen Jahres. Doch alsbald folgten niedrige Temperaturen, viel Niederschlag und das Gefühl, die Sonne eine halbe Ewigkeit nicht gesehen zu haben. Die Durchschnittstemperatur in Augsburg lag im Juli bei 18,1 Grad Celsius und damit deutlich unter den Werten der Vorjahre. Beim Regen sieht es dagegen anders aus.

