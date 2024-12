Wie Obdachlose Augsburgs erste Schlafkoje annehmen

Die „Ulmer Nester“ haben mehrfach für Schlagzeilen gesorgt. In den zwei Kojen bietet die Stadt Ulm Obdachlosen Schutz vor Regen und Kälte. Was vermutlich die wenigsten wissen: Auch in Augsburg gibt es seit einem Jahr dieses Hilfsangebot für wohnungslose Menschen. Dahinter steckt allerdings nicht die Stadt. Um zu erfahren, was es mit der Schlafkapsel auf sich hat, wo sie steht und warum ein junger Mann darin zwei Monate nächtigte, bis er plötzlich an viel Geld kam, muss man einen Innenhof in der Innenstadt betreten.

Ina Marks

Augsburg

Pia Haertinger