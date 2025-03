Wie sich der Damenhof zur Event Location mauserte

Jakob Fugger kaufte im Jahr 1511 zwei Häuser am Weinmarkt und ließ sie 1512 bis 1515 umbauen. Zukäufe vergrößerten das Häuserkonglomerat. 1568 beauftragte Hans Fugger den Baumeister Friedrich Sustris, daraus einen Stadtpalast zu formen. Von diesem Fugger-Palast ist nur mehr wenig erhalten. Die heutigen Fuggerhäuser an der Maximilianstraße – so heißt der Weinmarkt seit 1806 – umschließen die verbliebenen baulichen Kostbarkeiten.

