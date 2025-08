Wie sinnvoll ist die Spielplatz-Pflicht in Augsburger Wohnanlagen?

In Augsburg müssen Bauherren von Mehrfamilienhäusern ab sechs Wohnungen weiterhin einen kleinen Spielplatz anlegen. Baureferent Steffen Kercher (parteilos) will an dieser Verpflichtung festhalten und holte sich am Donnerstag die Rückendeckung des Stadtrats dafür. Im Zuge von Vereinfachungen für den Wohnungsbau hatte der Freistaat seine Spielplatzpflicht (bisher ab Häusern mit drei Wohnungen) gekippt, sodass Kommunen das Thema ab Herbst regeln müssen. SPD und Bürgerliche Mitte kritisierten das Vorgehen der Stadt.

„Geht völlig an Bedarf und Realität vorbei“

„Das geht völlig an Bedarf und Realität vorbei. Es kommen lieblose Grünflächen raus, die keiner nutzt“, so SPD-Fraktionschef Florian Freund. Der Sandkasten sei ein Katzenklo und das einzige Spielgerät langweile nach fünf Minuten. Im Gegenzug gebe es Ärger zwischen Nachbarn mit Kindern und solchen, die sich durch Lärm gestört fühlen. Auch von Lars Vollmar (FDP, Bürgerliche Mitte) gab es Kritik. Bei Studenten- und Seniorenwohnanlagen fehle ihm das Verständnis für die Notwendigkeit eines Spielplatzes. Die Stadt solle Bauträger lieber gegen Zahlung von Geld von der Spielplatzpflicht befreien und mit dem Geld attraktive städtische Anlagen im Umfeld anlegen.

Schwarz-Grün: Öffentliche und private Spielplätze kein Gegensatz

Kercher entgegnete, dass man in größeren Neubaugebieten ja ohnehin die Projektentwickler verpflichte, große Spielplätze für die Allgemeinheit zu finanzieren. „Aber wir haben nicht nur Neubaugebiete, sondern es gibt auch Nachverdichtungen im Bestandsquartier. Und da gibt es im Umkreis oft kein freies Grundstück, auf dem man ein kommunales Angebot unterbringen könnte“, so Kercher. Regle man nichts, würden Bauträger die freien Flächen in einer Wohnanlage als große Gärten an die Erdgeschoss-Wohnungen angliedern, um Geld zu verdienen. „Wer oben lebt, für den gibt es dann halt nichts“, so Kercher. CSU und Grüne stützten diesen Kurs. Attraktive öffentliche Spielplätze seien nötig, gleichzeitig sei eine Spielgelegenheit vor der Haustür gerade für kleine Kinder sinnvoll. Auch in Privatgärten finde sich oft nur ein Sandkasten, die Kinder seien aber glücklich damit. Am Ende stand eine breite Mehrheit gegen 14 Stimmen von SPD, AfD, Lars Vollmar und Raphael Brandmiller (Generation Aux).

Zuvor hatte es Diskussionen über die Zahl der nötigen Fahrzeug-Stellplätze bei Neubauten gegeben. Die SPD forderte auch hier stärkere Erleichterungen für Bauherren als von der Stadt vorgesehen - speziell bei der Zahl der Radstellplätze. Wie berichtet verzichtet die Stadt aus rechtlichen Gründen künftig auf die Pflicht für Lastenradstellplätze. Die SPD forderte jetzt eine Verringerung der „normalen“ Radabstellplätze. Statt einem Stellplatz pro 25 Quadratmeter Wohnfläche reiche ein Schlüssel von 30 Quadratmetern. Die Grünen konterten, dass die SPD verkenne, dass Familien mit Kindern Platz für mehrere Räder bräuchten. CSU-Fraktionschef Leo Dietz merkte an, dass man dieses Thema mit der SPD gerne im Bauausschuss vorvergangene Woche vorberaten hätte, Fraktionschef Freund aber aufs städtische Mitarbeiterfest gegangen sei. Die SPD keilte zurück, dass das eine mit dem anderen nichts zu tun habe. Die SPD sei in der Ausschusssitzung ausreichend vertreten gewesen, die damals noch offenen Fragen hätten eine Abstimmung so oder so unmöglich gemacht.

Zusammenschluss von Bauträgern kritisiert die Stadt Augsburg

Kritisch zu Wort gemeldet hatte sich im Vorfeld der Beschlüsse das „Netzwerk Immobilien- und Stadtentwicklung Augsburg“, ein Forum mehrerer Projektentwickler und Bauträger. Auch der Kontaktkreis der Architektenverbände äußerte sich kritisch. Ihnen gehen die städtischen Regeln speziell beim Thema Spielplätze zu weit. Es entstünden unattraktive Kleinstspielplätze, die zudem für eine Verteuerung von Kaufpreisen und Mieten sorgen, so die Kritik. Die Kosten bei der Miete könnten pro Jahr mehrere hundert Euro ausmachen, wenn in einer kleinen Wohnanlage der Investor eine Mischung aus Freiflächenbau und Ablöse vollziehen müsse.