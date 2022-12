Blitzeis auch im Großraum Augsburg: Massive Behinderungen im Zugverkehr

Fast den ganzen Tag schon ist der Großraum Augsburg von dem Blitzeis betroffen. Inzwischen wirken sich die extremen Wetterbedingungen auf den Bahnverkehr aus.

Bereits am Dienstag hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) informiert, dass es in der Nacht und am Mittwoch in Bayern zu Blitzeis kommen könnte. Die Prognosen trafen ein. Die extremen Wetterbedingungen wirken sich inzwischen auf den Bahnverkehr aus - betroffen davon sind auch viele Augsburger Pendlerinnen und Pendler.

Wie der neue Bahnbetreiber Go-Ahead Bayern mitteilt, sind am Nachmittag aufgrund des Blitzeises Züge liegengeblieben, zum Teil auf offener Strecke. Man könne daher den Betrieb derzeit nur noch auf der Strecke Memmingen – Lindau aufrechterhalten und müsse alle anderen Strecken vorübergehend einstellen, heißt es. Betroffen sind offenbar die Verbindungen nach München, in Richtung Donauwörth und nach Dinkelscherben. Der Betrieb von Go-Ahead Baden-Württemberg hingegen gehe weiter. Klares Ziel sei es, die Fahrgäste so sicher wie möglich und so gut und schnell wie möglich weiterzubringen. Man rate bis auf Weiteres von Bahnfahrten auf den Strecken von Go-Ahead Bayern ab und informieren im Laufe des Tages weiter über die Situation.

Auch die Deutsche Bahn hat Probleme, der Zugverkehr zwischen München und Buchloe wurde zwischenzeitlich eingestellt. Als ob das alles noch nicht reicht, kommen nun auch noch Reparaturarbeiten an einem Zug auf der Strecke zwischen Augsburg und Ulm hinzu, wie die Deutsche Bahn informiert. Es komme zu Verspätungen. Viele Pendlerinnen und Pendler stecken fest. "Mein Mann sitzt in München fest. Er kommt nicht mehr von der Arbeit heim, weil weder die Regionalzüge von Go Ahead noch ICEs fahren", schreibt eine Leserin unserer Redaktion.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Über Warnapps wird schon den ganzen Tag empfohlen Aufenthalt im Freien und Fahrten zu vermeiden oder das Verhalten im Straßenverkehr anzupassen. Bis zum späten Vormittag hatte die Polizei zumindest in Augsburg kein erhöhtes Unfallaufkommen registriert. "Die Leute fahren vorsichtig", meinte ein Sprecher. Die Lage hat sich inzwischen etwas geändert.

Glatteis in Augsburg: Bislang Stürze

Wie die Augsburger Berufsfeuerwehr nach dem Mittag meldet, mehren sich nun die Alarmierungen bei der Integrierten Leitstelle. Darunter sind einige Fälle mit gestürzten Menschen, auch der ein oder andere Glatteisunfall sei dabei, berichtet Feuerwehrsprecher Anselm Brieger. So ereignete sich um die Mittagszeit ein Unfall auf der B17 in südlicher Richtung auf Höhe der Gabelsberger Straße. Die Zahl der Einsätze sei für die Rettungsdienste aber noch im machbaren Rahmen, so Brieger. Die Polizei hingegen spricht von keinem erhöhten Unfallaufkommen. Allerdings habe es außerhalb Augsburgs auf der B2 in Richtung Norden mehrere Glatteisunfälle gegeben.

Lesen Sie dazu auch

Achtsam sind die Passantinnen und Passanten bei dem Eisregen in der Innenstadt unterwegs. Viele gehen langsam, manche haken sich unter.





Die Stadt Augsburg hat reagiert: Wegen des Glatteises bleiben der Botanische Garten und die städtischen Friedhöfe am Mittwoch aus Sicherheitsgründen geschlossen. Beerdigungen finden aber nach Angaben des Amtes für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen statt. Auch der Augsburger Zoo teilt am frühen Nachmittag seine sofortige Schließung wegen akuter Gefahr mit. Wie es sich in den nächsten Tagen entwickeln wird, müsse man abwarten, heißt es.

Wetter in der Region In Augsburg wird es heute vormittags -4°C, nachmittags 0°C und abends 0°C. Es wird heute voraussichtlich 0 Sonnenstunden geben.