"Winterland 2022" in Augsburg: Infos zu Zeiten, Hütten und Eisstockbahn

Das "Winterland 2022" in Augsburg findet an der City Galerie statt: Alle Infos zu Eröffnung, Öffnungszeiten, Hütten und Eisstock-Bahn beim Weihnachtsmarkt finden Sie hier.

Endlich geht wieder was: Nach der Corona-Pause kann das Augsburger "Winterland" im Jahr 2022 wieder statfinden. Es ist bereits die 22. Veranstaltung dieser Serie, bei der man sich besinnlich auf Weihnachten einstimmen oder in eine Hütten-Gaudi stürzen kann - oder auch beides. Hier finden Sie alles, was Sie zu dem ganz speziellen Markt an der City-Galerie wissen möchten. Wir beziehen dabei uns im Wesentlichen auf die Informationen des Veranstalters. Die Adresse fürs Navi: Willy-Brandt-Platz 1, 86153 Augsburg. Das Parkhaus der City-Galerie ist nur wenige Meter vom Ort des Geschehens entfernt, aber man kann natürlich auch wunderbar mit dem Bus oder der Straßenbahn dorthin fahren. Das ist sowohl im Hinblick auf die Umwelt als auch den Führerschein ohnehin anzuraten.

Es gibt das Angebot, mit Friends & Familiy, Kollegen und Geschäftspartnern Weihnachts- oder Firmenfeiern zu erleben. Hierzu gelten die folgenden Regeln:

Reservierungen nur per eMail unter info@augsburg-winterland.de

Buchungen erst ab 4 Personen möglich

Reservierungen sind nur bis 19 Uhr möglich

Reservierte Plätze müssen am Reservierungstag innerhalb von 15 Minuten ab dem angegebenen Zeitpunkt eingenommen werden, ansonsten entfällt der Reservierungsanspruch hinsichtlich der nicht anwesenden Personen

Eröffnung vom "Winterland 2022" in Augsburg

Die Eröffnung war am Donnerstag, 17. November 2022. Das "Winterland" dauert bis zum 30. Dezember 2022.

"Winterland 2022": Die Öffnungszeiten

Was? Wann? Eisstockbahn 11 bis 21 Uhr Gastronomie außen 11 bis 22 Uhr Riegele BierStadl 17 bis 24 Uhr

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SAT.1

Hütten beim Augsburger "Winterland 2022"

Für den kleinen Imbiss zwischendurch sind Sie in der alpenländischen Hüttenlandschaft herzlich willkommen. Genießen Sie die ganz spezielle Atmosphäre bei einem gebratenen Schmankerl, einem Glühwein oder einem kühlen Hellen. Après-Ski-Hits sorgen für Stimmung wie mit "Anton aus Tirol".

Die Hüttenlandschaft an der City-Galerie bietet eine Vielfalt diverser Genüsse - in fester und in flüssiger Form.

Hubert’s Mandelstand

Hier bekommen Sie gebrannte Mandeln, überzogene Schoko-Früchte, Lebkuchenherzen und vieles mehr

Lesen Sie dazu auch

Kartoffelhütte

Kartoffelspieß und Pommes

Kunzmann Glühwein

Damit Sie in der kalten Jahreszeit nicht frieren, sorgt ein Glühwein von Kunzmann für Wärme

Nudelei

Sie sind Nudelliebhaber? Dann sind Sie hier genau richtig. Testen Sie die verschiedenen Variationen

Riegele Bierstadl

Kommen Sie rein – in den Riegele Bierstadl. Ob zum essen oder zum feiern, hier sind Sie richtig!

Schmankerl-Hütte

Hier bekommen Sie leckere Schmankerl aus der Region. Ob Bratwurst, Zwiebelrostbraten oder Snacks.

Süße Hütte

Ob Crèpes oder Germknödel, hier finden Sie süße Speisen, bei denen Ihnen von selbst warm wird!

Beim "Winterland 2022" gibt es eine Eisstock-Bahn

Beim "Winterland" 2022 gibt es auch eine Eisstock-Bahn. Foto: Klaus Rainer Krieger (Symbolbild)

Wer kommt mit seinem Stock näher ans Ziel als die Mitspieler? Besucher dürfen das gern mal testen und sich in das Turnier einklinken.