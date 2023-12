Winterland 2023 in Augsburg: Öffnungszeiten, Hütten und Eisstock-Bahn

Das Winterland 2023 in Augsburg findet auch in diesem Jahr wieder statt. Infos rund um Öffnungszeiten, Hütten und zur Eisstock-Bahn haben wir hier für Sie.

Das Winterland in Augsburg hat 2023 bis zum Ende des Jahres geöffnet. Die Besucher und Besucherinnen erwartet neben rund acht Hütten mit Essen und Getränken auch noch eine Eisstock-Bahn. Mit Glühwein, gebrannten Mandeln und Lebkuchen dürfte die Weihnachtsstimung nicht lange auf sich warten lassen. Wann eröffnet das Winterland 2023 in Augsburg? Was sind die Öffnungszeiten und welche Hütten wird es geben? Alle wichtigen Infos finden Sie hier.

Winterland 2023 in Augsburg: Wann ist die Eröffnung?

Eröffnet wurde das Winterland 2023 am Donnerstag, dem 23. November auf dem Gelände der City Galerie in Augsburg. Bereits zum 13. Mal findet das Winterland jetzt schon statt. Geöffnet bleibt der Weihnachtsmarkt dann die gesamte Adventszeit und auch zwischen den Jahren bis zum Samstag, dem 30. Dezember 2023.

Öffnungszeiten beim Winterland 2023 in Augsburg

Das Winterland hat im November und Dezember ganztägig geöffnet. Die Außen-Gastronomie steht den Besuchern täglich von 11-22 Uhr zur Verfügung, die Eisstockbahn von 11- 21 Uhr. Etwas andere Öffnungszeiten hat das Riegele Bierstadl. Hier werden die Gäste von 17 bis 24 Uhr mit Essen und Getränken versorgt. Es wird vom Veranstalter empfohlen im Vorhinein Tische zu reservieren, besonders wenn man in größeren Gruppen unterwegs ist. Eine Reservierung pro Stehtisch kostet aktuell 15 Euro. Hier finden Sie noch einmal einen Überblick über die Öffnungszeiten:

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: epd video

Eisstockbahn: 11.00 – 21.00 Uhr

11.00 – 21.00 Uhr Gastronomie außen: 11.00 – 22.00 Uhr

11.00 – 22.00 Uhr Riegele Bierstadl : 17.00 – 24.00 Uhr

Winterland 2023 in Augsburg: Hütten und Eisstock-Bahn

In diesem Jahr wird es neben dem Bierstadl rund sieben Hütten geben, die die Besucher mit Essen und Getränken versorgen. Von Glühwein, über gebrannte Mandeln bis hin zu Flammkuchen und Zwiebelrostbraten, ist wohl für jeden etwas dabei. Hier finden Sie einen Überblick:

Hubert's Mandelstand: Hier gibt es, wie der Name bereits verrät, gebrannte Mandeln, Schokofrüchte und Lebkuchenherzen.

Hier gibt es, wie der Name bereits verrät, gebrannte Mandeln, Schokofrüchte und Lebkuchenherzen. Kartoffelhütte: Auch Pommes und Kartoffelspieße gibt es im Winterland 2023.

Auch Pommes und Kartoffelspieße gibt es im 2023. Kunzmann Glühwein : Was wäre ein Weihnachtsmarkt ohne Glühwein ? Im Winterland wird das Traditionsgetränk von Kunzmann ausgeschenkt.

Was wäre ein ohne ? Im wird das Traditionsgetränk von Kunzmann ausgeschenkt. Nudelei: Nicht ganz typisch für Weihnachtsmärkte sind Nudeln. In der Nudelei kann man sich trotzdem durch einige Nudelvariationen testen.

Nicht ganz typisch für sind Nudeln. In der Nudelei kann man sich trotzdem durch einige Nudelvariationen testen. Riegele Bierstadl : Wer auch in der Weihnachtszeit etwas feiern möchte, ist im Bierstadl genau richtig. Aber auch zum Essen kann man die Hütte aufsuchen.

Wer auch in der Weihnachtszeit etwas feiern möchte, ist im genau richtig. Aber auch zum Essen kann man die Hütte aufsuchen. Schmakerl-Hütte: Gerichte aus der Region bekommt man in der Schmankerl-Hütte. Neben kleinen Snacks gibt es auch Bratwurst und Zwiebelrostbraten.

Gerichte aus der Region bekommt man in der Schmankerl-Hütte. Neben kleinen Snacks gibt es auch Bratwurst und Zwiebelrostbraten. Süße Hütte: In der "Süßen Hütte" gibt es unter anderem Crèpes und Germknödel.

In der "Süßen Hütte" gibt es unter anderem Crèpes und Germknödel. Flammenhäusle: Im Flammenhäusle werden die Besucher und Besucherinnen mit Flammkuchen versorgt.

Neben dem kulinarischen Angebot gibt es auf dem Winterland 2023 auch eine Eisstockbahn. Mitten in der Augsburger Innenstadt kann man sich auf der Bahn versuchen. Ziel ist es, seinen Stock möglichst nah an das Ziel zu bringen. Ob einfach aus Spaß oder im Rahmen des Turniers: Alle Besucherinnen und Besucher sind eingeladen, sich einmal an der Sportart zu versuchen.