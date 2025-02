Wirbel um Bauprojekt: Russischer Investor erwirbt Grundstücke in Bergheim

Die Wiesen liegen idyllisch am Ortsrand von Bergheim, die Wohnlage wird eine der besseren in Augsburg sein, wenn hier einmal gebaut wird. Gestritten wird seit Jahren darüber, ob die Grundstücke im Hinblick auf Ortsbild und Ökologie Bauland werden sollen oder nicht. Doch jetzt ist ein weiterer Aspekt hinzugekommen: Im Stadtrat vergangene Woche, kurz vor dem finalen Beschluss zur Baulandentwicklung, meldete die SPD überraschend Bedenken an. Dabei geht es um die Frage, wer hinter der Investorenfirma steht, die die Entwicklung eines Teils der Grundstücke vorantreiben soll. Spuren weisen nach St. Petersburg in Russland. Die SPD will nun Hintergründe geklärt haben, die Stadt sieht keine Probleme.

