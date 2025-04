Amt wollte Werbe-Aktion verbieten: Wirbel um Besuch von Lukas Podolski in Augsburg

Auf dem Programm für die offizielle Filial-Eröffnung stehen Torwandschießen, ein DJ, Ballonkünstler und eine Autogrammstunde: Ex-Fußball-Nationalspieler Lukas Podolski wird am Samstag, 12. April, die Augsburger Filiale seiner „Mangal“-Dönerimbisskette am Martin-Luther-Platz besuchen. Wann genau Podolski kommen wird, ist noch ungewiss, das Programm soll zwischen 13 und 18 Uhr stattfinden. Doch im Vorfeld der Veranstaltung gibt es hinter den Kulissen Wirbel - die Stadt wollte den Werbe-Auftrieb in der Fußgängerzone zunächst nicht genehmigen. Nun soll der Stadtrat kommende Woche zwei Tage vor der Veranstaltung eine Ausnahme beschließen.

