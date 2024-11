„Wirres Zeug geschrien“: Wieder Ärger mit Punkern in der Augsburger Hummelpassage

Immer wieder haben Ladenbetreiber und auch der Eigentümer der Hummelpassage (zwischen Rathausplatz und Annastraße) von einer Gruppe Punker berichtet, die sich dort niederlässt, teils lautstark aktiv ist und mit ihrem Auftreten Passanten und Ladenbesitzer verunsichert. Am Mittwochvormittag ist die Lage nun eskaliert. Ein Mann der Gruppe riss die Tür zu einem der Geschäfte auf und schrie der Inhaberin und deren Kundschaft „wirres Zeug“ entgegen. „Ich hatte nicht direkt Angst, aber es war kein angenehmes Gefühl“, kommentiert Ina Gantenbein den Vorfall. Sie betreibt in der Hummelpassage noch bis 21. Dezember ihr Unterwäsche-Geschäft „Kokett Dessous“ und befindet sich derzeit im Räumungsverkauf. „Ich nehme an, dass der Mann sturzbetrunken war“, sagt Gantenbein. Der Vorfall habe nur kurz gedauert, bei ihr und der Kundschaft jedoch bleibenden Eindruck hinterlassen.

Andrea Wenzel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Annastraße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis