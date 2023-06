Nach Insolvenz: Gebäudereinigung Topp-Clean aus Augsburg hat nun eine Zukunft

Der Inhaber der Firma Topp-Clean aus Augsburg hatte einen Insolvenzantrag gestellt, betroffen waren rund 80 Mitarbeiter. Nun gibt es eine Lösung für das Unternehmen.

Für die Industrie- und Gebäudereinigungsfirma Topp-Clean mit Sitz in Augsburg zeichnet sich eine Zukunftslösung ab. Wie berichtet, war das Unternehmen in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraden; der Inhaber hatte zuletzt einen Insolvenzantrag gestellt. Die Firma hat ihren Sitz in Lechhausen, nach Angaben des Insolvenzverwalters Constantin Graf Salm-Hoogstraeten von der Anwaltskanzlei Schultze & Braun waren rund 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen. Nun "gibt es eine Fortführungslösung, mit der alle 80 Arbeitsplätze erhalten werden können", berichtet die Kanzlei des Insolvenzverwalters in einer Mitteilung. Demnach erwirbt der Sohn des Firmengründers zum 1. Juni 2023 den Geschäftsbetrieb vom Insolvenzverwalter und übernimmt damit den Innungs- und Meisterbetrieb und die Mitarbeiter. Für die Geschäftsübernahme wird den Angaben zufolge noch eine neue Firma gegründet, die TC Gebäudereinigungs GmbH.

Insolvenz von Gebäudereinigung in Augsburg: Lösung für Topp-Clean

"Es freut mich, dass wir die guten und konstruktiven Gespräche nun zu einem Abschluss bringen konnten, und es nun für das Unternehmen und die Mitarbeitenden eine Zukunftsperspektive gibt", sagt Constantin Graf Salm-Hoogstraeten, der vor knapp zwei Monaten kurz nach dem Insolvenzantrag die Suche nach einem Übernehmer gestartet hatte. Privat-, Gewerbe- und Industriekunden hätten dem Unternehmen während der Insolvenz die Treue gehalten. Nach Angaben der Anwaltskanzlei waren der Insolvenzantrag und der Einstieg eines Investoren bei Topp-Clean unter anderem durch Preissteigerungen bei Reinigungsmitteln, Utensilien und Geräten sowie gestiegene Energiepreise notwendig geworden. "Die Steigerungen auf der Kostenseite konnte das Unternehmen auch aufgrund langfristig laufender Verträge mit seinen Bestandskunden auf der Einnahmenseite nicht schnell genug durch Neuaufträge ausgleichen", heißt es. Die Liquiditätslücke habe Topp-Clean aus eigener Kraft nicht mehr schließen können. (jaka)