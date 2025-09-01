Icon Menü
Wirtschaftsfaktor Plärrer: Besucher lassen Millionen in Augsburg

Augsburg

800.000 Besucher kommen pro Jahr zum Plärrer. Der meiste Umsatz wird auf dem Festgelände gemacht. Doch auch außerhalb profitieren Unternehmen. Anders sieht es bei der Stadt aus.
Von Nicole Prestle und Jonas Klimm
    Seit gut einer Woche läuft der Herbstplärrer 2025. Von dem Volksfest wollen nicht nur die Beschicker profitieren.
    Seit gut einer Woche läuft der Herbstplärrer 2025. Von dem Volksfest wollen nicht nur die Beschicker profitieren. Foto: Marcus Merk

    Eine Maß, ein Hendl, eine Fahrt im Riesenrad und ein paar Lose, schon sind knapp 50 Euro weg. Wer auf den Plärrer geht, lässt dort schnell einiges an Geld. Doch nicht nur auf dem Volksfest selbst werden viele Euro umgesetzt. Der Plärrer sorgt auch außerhalb des Festgeländes für zusätzliche Einnahmen. Das Augsburger Volksfest ist vor allem bei Besuchern aus der Region beliebt, zunehmend wird er nach Auskunft von Tourismus-Experten aber auch für internationale Gäste interessant. Entwickelt sich der Plärrer zum Wirtschaftsfaktor?

