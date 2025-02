Wirtschaftskrise in Augsburg: So viel Januar-Arbeitslose wie zuletzt 2010

Die anhaltende Wirtschaftskrise wirkt sich weiter negativ auf den Arbeitsmarkt in Augsburg und der Region aus. Zwar sei das Phänomen der Winterarbeitslosigkeit bekannt, aber dennoch ausgeprägter als zuletzt, heißt es von der Arbeitsagentur. Die Agentur für Arbeit Augsburg registrierte im Januar im Agenturbezirk fast 2000 Arbeitslose mehr als vor einem Monat und auch vor einem Jahr. Zuletzt sei 2010 eine höhere Januar-Arbeitslosenzahl registriert worden als jetzt, heißt es in einer Mitteilung. Es gebe aber auch Positives zu berichten.

11.381 Menschen waren im Januar in der Stadt Augsburg ohne Job. Ein Plus von 10,1 Prozent gegenüber dem Dezember und 12,2 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote kletterte damit auf 6,6 Prozent. Und auch in der Region nimmt die Arbeitslosigkeit zu. Die Quote, gerechnet über Augsburg-Stadt und die Landkreise Aichach-Friedberg und Augsburg, lag im Januar bei 4,7 Prozent und damit 0,5 Prozent höher als noch vor einem Jahr.

Arbeitslosigkeit in Augsburg und der Region steigt im dritten Jahr in Folge

„Es sieht nicht gut aus am Arbeitsmarkt. Die Arbeitslosigkeit steigt im dritten Jahr hintereinander“, kommentiert das Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB). Zurück in die Erfolgsspur komme der Arbeitsmarkt nur mit positiven wirtschaftlichen Entwicklungsperspektiven. Das zeigt sich auch am Stellenmarkt. Derzeit meldet die Agentur für Arbeit Augsburg 4855 freie Stellen in ihrem Bestand. Das seien 222 weniger als vor einem Monat und 21,6 Prozent weniger als vor einem Jahr. Dazu bleibe Kurzarbeit ein Thema. Derzeit (Stand Dezember) hätten 32 Betriebe für 485 Personen Kurzarbeit angezeigt. Vor einem Jahr seien es 26 Betriebe mit 297 Personen gewesen. Zehn der 32 Anzeigen stammten aus dem Baubereich. Zwar sei man noch deutlich hinter dem Corona-Niveau zurück, betonte Augsburgs Agentur-Chefin Elsa Koller-Knedlik zuletzt. Man beobachte die Zahlen jedoch mit „wachen Augen.“

Trotz aller Negativmeldungen gibt es auch Positives zu berichten. Nach wie vor liegt die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten auf Rekordniveau (Stand Juni 2024: 275.535) „Auffällig ist, dass wir den größten Anteil am Zuwachs der Beschäftigung Menschen mit ausländischem Pass verdanken“, so Koller-Knedlik. Die Widersprüchlichkeit zwischen steigenden Arbeitslosenzahlen und Rekordbeschäftigung erklärte die Arbeitsmarktexpertin vor Kurzem in einem Interview mit unserer Redaktion mit einem guten Branchenmix, dem demografischen Wandel sowie einer stabilen Situation im Dienstleistungssektor in Augsburg. „Wir haben also einen gesunden Ausgleich zwischen Branchen mit Krise und Erfolg“, so die Agentur-Chefin. Verglichen mit anderen Regionen in Bayern stehe man noch auf der „Sonnenseite“. Mit Massenentlassungen rechne man in Augsburg derzeit nicht. Freie Stellen gebe es unterdessen in den Branchen sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen, verarbeitendes Gewerbe, Handel Instandhaltung und Reparatur von Kfz, Gesundheits- und Sozialwesen, öffentliche Verwaltung oder Verteidigung.

Arbeitsagentur Augsburg zahlte 2024 rund 195 Millionen Euro an Arbeitslosengeld

Der Negativtrend auf dem Arbeitsmarkt zeichnete sich bereits im vergangenen Jahr ab. Das zeigt die Jahresbilanz der Agentur für Arbeit Augsburg. Darin sind verschiedene Entwicklungen aufgelistet (die Zahlen beziehen sich auf den gesamten Agenturbezirk):

So viel Arbeitslosen- und Bürgergeld wurde 2024 bezahlt:

2024 zahlte die Agentur etwas mehr als 195 Mio. Euro an Arbeitslosengeld I. Im Vorjahr waren es 170 Mio. Euro. An Bürgergeld, Sozialgeld und Kosten der Unterkunft wurden knapp 195 Mio. Euro ausgezahlt. 2023 waren es noch 173 Mio. Euro.

So viel ist an Kurzarbeiter- und Insolvenzgeld 2024 bezahlt worden:

Das Instrument Kurzarbeit habe 2024 eine untergeordnete Rolle gespielt. Im abgelaufenen Jahr seien 3,85 Mio. Euro (Vorjahr 4,05 Mio. Euro) Kurzarbeitergeld an die Betriebe ausgezahlt worden. Dafür seien die Ausgaben für Insolvenzgeld von 8,2 Mio. Euro im Jahr 2023 auf 20,6 Mio. Euro gestiegen.





So entwickelte sich der Stellenmarkt:

Die Nachfrage nach Arbeitskräften ist gesunken. Es seien zuletzt so wenig Stellen im Bestand gewesen wie letztmals 2016 (ausgenommen die Corona-Jahre). Auch neue Stellen kämen weniger dazu. Im Januar 2025 sind 4855 offene Stellen regsitriert.

So sah es auf dem Ausbildungsmarkt aus:

Rein rechnerisch gab es auch im vergangenen Jahr mehr Stellen als Bewerber. Die Zahl der Ausbildungsstellen sank um 7,0 Prozent. Die Zahl der Bewerber stieg um 6,3 Prozent. Insgesamt kamen auf 100 Bewerber 117 Ausbildungsplätze.