Dunkle Wolken statt "Sonnenseite" am Arbeitsmarkt

Die Entwicklung am Arbeitsmarkt in der Region Augsburg ist wenig erfreulich. Die Zahl der Erwerbslosen im Januar lag so hoch wie zuletzt im Jahr 2010. Fast 2000 Menschen mehr als im Dezember tauchen in der Statistik auf. Es sind die Zahlen, hinter denen persönliche Schicksale stehen. Es mag sein, dass zumindest im Frühjahr eine Belebung am Arbeitsmarkt einsetzt. Dennoch: Die wirtschaftliche Krise ist längst in der Region angekommen.

Michael Hörmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bundesagentur für Arbeit Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sonnenseite Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis