Wer bremst, hat in Augsburg gut lachen

Mit unserer Reihe "Augsburger Anekdoten" erzählen wir kleine Geschichten mitten aus dem Leben unserer großen Stadt.

Achtung Baustelle. Auf die Plätze, fertig, los. So lautet das Startsignal für sportliche Wettkämpfe. In Augsburg finden aktuell viele sportliche Ereignisse statt. Es gibt aber auch viele Baustellen im Stadtgebiet. Manchen Anwohnern dauern diese Arbeiten inklusive der damit verbundenen Sperrungen und Umleitungen zu lange. Eine Baustelle gibt es aktuell auch nahe der Fuggerei. Ein Haus ist eingerüstet und eine mobile Toilette steht bereits in der Gasse. Die Adresse gibt vor, dass es jetzt besonders schnell gehen sollte: Auf dem Plätzchen, fertig, los!

+++

Das besondere Schild. Nicht alle Verkehrsteilnehmer haben wohl mitbekommen oder ignorieren es bewusst, dass die Spitalgasse bei der Augsburger Puppenkiste als eine Spielstraße ausgewiesen ist. Dort gilt Schritttempo. Trotzdem wird zu schnell gefahren. Inzwischen hat die Stadt dort Smiley-Geschwindigkeitsanzeigen aufgestellt. Wer sich an die Schrittgeschwindigkeit hält, bekommt ein grünes Lach-Smiley angezeigt, die Schnellfahrer ein rotes Gesicht, das die Mundwinkel hängen lässt. Die Bemühungen scheinen offenbar nicht zu fruchten. Vermutlich Anwohner haben dort ein eigenes Smiley-Schild installiert. Es signalisiert, was es vom Verhalten mancher Auto- und Radfahrer hält: einfach zum Kotzen. Wenn Polizist Jörg Eisele auf Fahrradstreife unterwegs ist, kontrolliert er häufig in der Spitalgasse. Zum gebastelten Schild sagt er: „Voll cool.“

Icon Vergrößern Polizist Jörg Eisele ist immer wieder auf dem Fahrrad in der Stadt unterwegs, manchmal kontrolliert er auch in der Spitalgasse bei der Puppenkiste, ob sich Verkehrsteilnehmer an die Schrittgeschwindgkeit halten. Foto: Ina Marks Icon Schließen Schließen Polizist Jörg Eisele ist immer wieder auf dem Fahrrad in der Stadt unterwegs, manchmal kontrolliert er auch in der Spitalgasse bei der Puppenkiste, ob sich Verkehrsteilnehmer an die Schrittgeschwindgkeit halten. Foto: Ina Marks

+++

Das Schweigen der Radler. Ein Bekannter hat es erzählt. Er sei am Donnerstag bei der Veranstaltung „Lechklänge“ am Kuhsee gewesen. Mit dem Rad. Freunde saßen zusammen am Tisch und hatten großen Spaß. Es wurde viel geredet und gelacht. In der Dämmerung ging es dann gemeinsam am Lech zurück mit dem Rad in Richtung Innenstadt. „Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie still es auf einmal geworden ist“, sagte der Bekannte am Freitag, „tausende Mücken kamen entgegen. Wer den Mund aufmachte, hatte schon verloren.“

Icon Vergrößern Radeln macht Spaß. Kein Spaß machen die Mücken beim Radeln in der Dämmerung. Foto: Michael Hörmann Icon Schließen Schließen Radeln macht Spaß. Kein Spaß machen die Mücken beim Radeln in der Dämmerung. Foto: Michael Hörmann