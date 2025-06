Rathausplatz oder Supermarkt-Parkplatz? Hier liegt das Zentrum der Stadt Augsburg

Wo liegt eigentlich das Zentrum von Augsburg? Am Rathausplatz, Königsplatz oder Moritzplatz? Eine klare Antwort gibt es nicht, denn eine Stadt wie Augsburg kennt verschiedene Arten von Mittelpunkten oder Zentren. So gelten der Rathausplatz als administrativer Mittelpunkt, der Königsplatz als Mittelpunkt des öffentlichen Nahverkehrs und der Moritzplatz als katastertechnischer Mittelpunkt. Manche Zentren haben sich in der Vergangenheit auch verlagert, so wie der geografische Mittelpunkt.

