Wo sind sie geblieben? In Augsburg gelten 35 Kinder und Jugendliche als vermisst

Augsburg

Meist tauchen vermisst gemeldete Minderjährige nach kurzer Zeit wieder auf. Doch es gibt in Augsburg auch Dutzende Langzeitvermisste. Eine Personengruppe sticht dabei hervor.
Von Jonas Klimm
    Rund 35 Minderjährige gelten in Augsburg derzeit als vermisst. Die Hintergründe sind vielfältig.
    Wurden sie entführt, sind sie davongelaufen oder in Sekten untergetaucht? Im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Nord sind Stand Anfang September 58 Kinder und Jugendliche vermisst gemeldet. Das teilt Sprecherin Johanna Kruger auf Anfrage unserer Redaktion mit. 35 der 58 Minderjährigen seien von einer Polizeiinspektion im Augsburger Stadtbereich oder der hiesigen Kriminalpolizei als vermisst gemeldet worden. Laut Kruger gibt es zahlreiche Gründe, warum Kinder und Jugendliche verschwinden. Besonders eine Personengruppe ist demnach auffällig.

