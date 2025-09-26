Wo sind sie geblieben? In Augsburg gelten 35 Kinder und Jugendliche als vermisst

Wurden sie entführt, sind sie davongelaufen oder in Sekten untergetaucht? Im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Nord sind Stand Anfang September 58 Kinder und Jugendliche vermisst gemeldet. Das teilt Sprecherin Johanna Kruger auf Anfrage unserer Redaktion mit. 35 der 58 Minderjährigen seien von einer Polizeiinspektion im Augsburger Stadtbereich oder der hiesigen Kriminalpolizei als vermisst gemeldet worden. Laut Kruger gibt es zahlreiche Gründe, warum Kinder und Jugendliche verschwinden. Besonders eine Personengruppe ist demnach auffällig.
