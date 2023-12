Tipps zum Wochenende: Weihnachtssingen im Rathaus und Ekstase im Konzertsaal

Am dritten Adventswochenende ist in Augsburg viel Besinnliches geboten. Auf dem Programm stehen aber auch Kabarett und Theater im Klub. Eine Übersicht.

An Musik herrscht kein Mangel in der Augsburger Vorweihnachtszeit. Für Fans der härteren Fraktion heißt es Rock Out in der Schwabenhalle, für sanfte Gemüter gibt es Orgelklänge und besinnliche Texte. Doch darüber hinaus warten vom 15. bis 17. Dezember diverse Theater auf Besucher und der 8. Zwerg in der Kresslesmühle auf neugierige Kinder.

Weihnachtliche Musik am Adventswochenende in Augsburg

Das "Augsburger Weihnachtssingen " mit verschiedenen Chören und dem Orchester "Sinfonia Augustana" unter der Leitung von Wolfgang Reß ist am Sonntag, 11 Uhr, im Goldenen Saal des Rathauses zu erleben. (Infos unter www.summa.augsburg.de)

" mit verschiedenen Chören und dem Orchester "Sinfonia Augustana" unter der Leitung von ist am Sonntag, 11 Uhr, im zu erleben. (Infos unter www.summa.augsburg.de) "Christmas around the World" heißt es am Sonntag, 18 Uhr, in St. Anna im Annahof 2 . Zu hören sind Weihnachtslieder aus aller Welt. Der Eintritt ist frei.

. Zu hören sind Weihnachtslieder aus aller Welt. Der Eintritt ist frei. Ebenfalls bei freiem Eintritt heißt es am Freitag, 20 Uhr, "Dolce Natale". Unter Leitung von Sabine Lutzenberger erklingen in der Moritzkirche Lieder aus Italien aus dem Jahr 1500. Am Samstag gibt es dort um 18 Uhr Musik bei Kerzenschein. Peter Stenglein improvisiert auf der Orgel, außerdem werden Texte vorgelesen.

"Dolce Natale" heißt es am Freitag in der Augsburger Moritzkirche. Foto: Diana Zapf Deniz

Im Andenken an Professor Petru Munteanu spielen am Samstag bei freiem Eintritt Mijin Kim, Abraham Petre Smeu und Adriana Gabrian aus der Violinklasse um 19 Uhr im Leopold-Mozart-College in der Grottenau . Infos unter www.leopold-mozart-college.de

an Professor Petru Munteanu spielen am Samstag bei freiem Eintritt Mijin Kim, Abraham Petre Smeu und Adriana Gabrian aus der Violinklasse um 19 Uhr im . Infos unter www.leopold-mozart-college.de Für Weihnachten im Herrenhaus Bannacker sorgen am Freitag, 19 Uhr, die Musiker von Brasspur.

Zimtsterne und Arien im Parktheater und Weihnachtsoratorium im Augsburger Dom

Arien, Jazz und Zimtsterne werden am Samstag, 19.30 Uhr, im Parktheater am Gögginger Klausenberg serviert. Mit dem Bastian Walcher Quartett und Cathrin Lange. Die leckeren Zimtsterne verteilt Bastian Walcher persönlich.

serviert. Mit dem Bastian Walcher Quartett und Cathrin Lange. Die leckeren Zimtsterne verteilt persönlich. Das "Festliche Choralblasen" steht am Sonntag, 15 bis 16 Uhr, im Botanischen Garten im Siebentischwald auf dem Programm.

im Siebentischwald auf dem Programm. Auch die Augsburger Domsingknaben sind am Sonntag um 16 und 19.30 Uhr zu hören. Und zwar mit dem Weihnachtsoratorium in der Evang. Heilig-Kreuz-Kirche . (Infos unter www.augsburger-domsingknaben.de)

sind am Sonntag um 16 und 19.30 Uhr zu hören. Und zwar mit dem Weihnachtsoratorium in der . (Infos unter www.augsburger-domsingknaben.de) "Machet die Tore weit" heißt es am Samstag, 15 Uhr, in der Abteikirche von St. Stephan am Stephansplatz 6. Brasspur lädt zum Konzert mit Lesung.

am 6. Brasspur lädt zum Konzert mit Lesung. Auch die Barfüßerkirche an der Barfüßerstraße bietet Weihnachtliche Orgelmusik. Und zwar am Sonntag, 17 Uhr mit Orgelmusik und besinnlichen Texten.

bietet Weihnachtliche Orgelmusik. Und zwar am Sonntag, 17 Uhr mit Orgelmusik und besinnlichen Texten. Zum „ Weihnachtssingen “ der etwas anderen Art lädt das Ukulele-Orchester am Sonntag auf die Brechtbühne im Gaswerk ein. Kult! Um 16.30 Uhr heißt es Familien-Karauke, um 19 Uhr folgt die große Karauke-Weihnachtsgala.

“ der etwas anderen Art lädt das Ukulele-Orchester am Sonntag auf die ein. Kult! Um 16.30 Uhr heißt es Familien-Karauke, um 19 Uhr folgt die große Karauke-Weihnachtsgala. Themenwechsel. Das dritte Sinfoniekonzert des Staatstheaters verspricht am Montag und Dienstag, 20 Uhr, im Kongress am Park " Ekstase ". (Infos und Tickets unter www.staatstheater-augsburg.de)

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Rock/Pop und Kabarett: Das bietet Augsburg am Wochenende

Rock/Pop/Kabarett: Endlich wieder ein großes Konzert in der Schwabenhalle auf dem Messegelände . Diesmal für Hardrock- und Metalfans. Zu hören sind Accept, Gotthard, Extreme, The Dead Daisies , Phil Campbell and the Bastard Sons plays Motörhead und All for Metal. Start ist um 17 Uhr. (Infos unter www.allgaeu-concerts.de)

. Diesmal für Hardrock- und Metalfans. Zu hören sind Accept, Gotthard, Extreme, , and the Bastard Sons plays und All for Metal. Start ist um 17 Uhr. (Infos unter www.allgaeu-concerts.de) Der Comedian Serdar Somuncu erkundet am Sonntag "Das vierte Reich" ab 20 Uhr im Kongress am Park. Karten an allen bekannten Eventim-Vorverkaufsstellen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

In sozialen Netzwerken sind die Musiker von John Garner sehr aktiv. Jetzt kommt das Konzert. Am Sonntag, 20 Uhr, stellen sie ihre neue Platte im Spectrum an der Ulmer Straße vor.

sehr aktiv. Jetzt kommt das Konzert. Am Sonntag, 20 Uhr, stellen sie ihre neue Platte vor. Wer nicht weiß, was er am Sonntagnachtmittag unternehmen soll, im Bombig an der Gubenerstraße heißt es ab 16 Uhr " Lazy Sunday Afternoon" mit "Zwoa Capz" und Jens Rupp .

heißt es ab 16 Uhr " Sunday Afternoon" mit "Zwoa Capz" und . "Ska Punk Oi" mit mehreren Bands ist in der Ballonfabrik an der Austraße am Samstag, 20 Uhr, angesagt.

Lesungen, Theater und Ausstellungen

Was sonst noch los ist: Im Botanischen Garten lädt Christa Konnertz am Samstag um 14.30 Uhr zur Lesung unter dem Motto „Engel haben Himmelslieder auf den Feldern angestimmt“.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

"Die Willküre" vom Theter-Theater steht am Sonntag, 18 Uhr, zum letzten Mal auf dem Spielplan des City-Club am Kö . (Infos unter theter.de)

. (Infos unter theter.de) In der Kresslesmühle, Barfüßerstraße , zeigt das Junge Theater Augsburg am Sonntag "Adalbert, der 8. Zwerg". Und zwar für Kinder ab drei Jahren. (Infos unter www.jt-augsburg.de)

, zeigt das Junge am Sonntag "Adalbert, der 8. Zwerg". Und zwar für Kinder ab drei Jahren. (Infos unter www.jt-augsburg.de) Im Bürgerhaus Pfersee (Stadtberger Straße) findet von 12 bis 18 Uhr am Sonntag ein Treffen der "Deutsch-Bengalischen Gesellschaft" statt. Mit Kulturprogramm bei freiem Eintritt.

findet von 12 bis 18 Uhr am Sonntag ein Treffen der "Deutsch-Bengalischen Gesellschaft" statt. Mit Kulturprogramm bei freiem Eintritt. "Faszination Bühne" heißt die neue Ausstellung im Schaezlerpalais an der Maximilianstraße . Die Malerin Doris Schilffahrt und der Kostümbildner Wolfgang Buchner zeigen ihre Werke. (www.kmaugsburg.de)

. Die Malerin Doris Schilffahrt und der Kostümbildner zeigen ihre Werke. (www.kmaugsburg.de) 1100 Quadratmeter, 90 Künstler und 103 Werke, das ist die 75. Große Schwäbische Kunstausstellung im Glaspalast . Geöffnet Dienstag bis Sonntag 10 bis 17 Uhr.

. Geöffnet Dienstag bis Sonntag 10 bis 17 Uhr. Am Samstag, 14 Uhr, beginnt im Moritzsaal eine 24-stündige Lesung aus dem Werk von Lion Feuchtwanger . Damit wolle man ein deutliches Zeichen gegen Antisemitismus setzen, so die Veranstalter. Das sind, neben anderen, Mitglieder des Schaupielensembles und der Augsburger Philharmoniker des Staatstheaters. In Kooperation mit der Moritzkirche und dem Friedensbüro der Stadt Augsburg .

Das war an den vergangenen Wochenenden in Augsburg los: