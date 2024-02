Südafrikanische Klänge und Comedy: Das ist am Wochenende in Augsburg los

Auch wenn die Fastenzeit startet, am Wochenende vom 16. bis zum 18. Februar ist jede Menge für jeden Geschmack geboten.

Den wilden Fasching gut überstanden? Auch am Valentinstag die richtigen Geschenke an die richtigen Frauen gemacht? Dann kann ja nix mehr schiefgehen. Auch wenn jetzt die Fastenzeit beginnt, dem Kultur- und Nachtleben am Wochenende zwischen 16. und 18. Februar tut das keinen Abbruch.

Das bieten Augsburgs Bühnen von 16. bis 18. Februar

Das Staatstheater hat „Die gefährlichste Frau Amerikas “ im Programm. Das war die Anarchistin Emma Goldman . Premiere ist am Samstag um 19:30 Uhr, in der Brechtbühne am Gaswerk . Es gibt noch Restkarten www.staatstheater-augsburg.de

“ im Programm. Das war die Anarchistin . Premiere ist am Samstag um 19:30 Uhr, in der . Es gibt noch Restkarten www.staatstheater-augsburg.de Durchatmen, zuhören, fühlen und staunen, das möchten Matthias Fischer und Mandara. Es geht um Hexen, weise Frauen, suchende Männer und einen stillen Prinzen. Das alles am Freitag, 20 Uhr, im Märchenzelt an der Sommestraße. Mit Livemusik. Infos und Karten unter www.maerchenzelt.de

und Mandara. Es geht um Hexen, weise Frauen, suchende Männer und einen stillen Prinzen. Das alles am Freitag, 20 Uhr, im an der Sommestraße. Mit Livemusik. Infos und Karten unter www.maerchenzelt.de Das Stück „Novecento“, die Legende vom Ozeanpianisten, geht im Sensemble-Theater im Textilviertel in die Endrunde. Nochmals am Freitag und Samstag um 19:30 Uhr, und letztmals am Sonntag, um 18 Uhr zu sehen. Infos und Karten unter www.sensemble.de

im Textilviertel in die Endrunde. Nochmals am Freitag und Samstag um 19:30 Uhr, und letztmals am Sonntag, um 18 Uhr zu sehen. Infos und Karten unter www.sensemble.de Von Pippi Langstrumpf erzählen am Sonntag, 13 Uhr, das Theater Fritz und Freunde im Abraxas an der Sommestraße. Geeignet ab vier Jahren, die Vorstellung um 15 Uhr ist bereits ausverkauft. Tickets und Infos unter www.kulturhaus-abraxas.de

Am Wochenende kommen Fans von Konzerten in Augsburg auf ihre Kosten

Vom „Zauber der klassischen Gitarre“ erzählt Klaus Wladar am Samstag, 19:30 Uhr, im Rokokosaal der Regierung von Schwaben . Alle Infos unter www.klauswladar.com

am Samstag, 19:30 Uhr, im Alle Infos unter www.klauswladar.com „O Tuneful Voice“, unter diesem Motto steht das Konzert am Samstag im Kleinen Goldenen Saal in der Jesuitengasse. Das Programm widmet sich ab 19:30 Uhr der Liedkultur um Mozart. Zu hören sind Daniel Johannsen und Christoph Hammer .

in der Jesuitengasse. Das Programm widmet sich ab 19:30 Uhr der Liedkultur um Mozart. Zu hören sind und . Eine sehr besondere Umgebung erwartet die Besucher am Sonntag um 17 Uhr im Lettl-Museum in der Zeuggasse. Das Vokalensemble QuintenZirkel gestaltet einen Abend der vorösterlichen Passionszeit.

in der Zeuggasse. Das Vokalensemble QuintenZirkel gestaltet einen Abend der vorösterlichen Passionszeit. Die ist auch Thema in St. Anna am Sonntag, 10 Uhr. „Ich will den Kreuzstab gerne tragen“ mit Musik von Johann Sebastian Bach .

am Sonntag, 10 Uhr. „Ich will den Kreuzstab gerne tragen“ mit Musik von . „This is the Greatest Show“ versprechen die Macher und meinen einen Abend für alle Musicalfans im Kongress am Park. Und zwar am Freitag, 20 Uhr. Karten an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Infos unter www.allgaeu-concerts.de

Und zwar am Freitag, 20 Uhr. Karten an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Infos unter www.allgaeu-concerts.de Vom Westend zum Broadway bewegen sich die Künstler am Samstag, 19:30 Uhr, im Parktheater am Gögginger Klausenberg. Infos und Tickets unter www.parktheater.de

Der "BeTrendy Fashion-Flohmarkt" kommt am Wochenende wieder nach Augsburg Foto: Annette Zoepf (Archiv)

Comedy und Blues: Das bringt das Wochenende 16. bis 18. Februar in Augsburg

Mit einem „Jackpot“ kommt Comedian Özcan Cosar am Donnerstag, 20 Uhr, in die Schwabenhalle. Karten an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

am Donnerstag, 20 Uhr, in die Karten an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Quichotte hat ein neues Programm, das er am Samstag, 20 Uhr, in der Kresslesmühle an der Barfüßerstraße vorstellt.

an der Barfüßerstraße vorstellt. Der Geisterfahrer Tuiach und sein Special Guest entern am Sonntag, 19 Uhr die Bühne im Spectrum an der Ulmer Straße .

an der . Das Weidenbacher/Frommeyer Duo lädt am Montag, 20:30 Uhr, bei „Live in der Kiste“ in die Puppenkiste an der Spitalgasse ein. Es gibt Blues vom Feinsten.

„Live in der Kiste“ in an der Spitalgasse ein. Es gibt Blues vom Feinsten. Die südafrikanische Sängerin Thabilé gibt ein Konzert am Freitag, 20 Uhr, in der Kresslesmühle. Sie vermischt Jazz, Soul, Afro und Gospel zu einer ganz besonderen Mischung. Infos und Karten unter kresslesmuehle@augsburg.de

Sie vermischt Jazz, Soul, Afro und Gospel zu einer ganz besonderen Mischung. Infos und Karten unter kresslesmuehle@augsburg.de Messerscharfen Punk verspricht „The Big Band Theory“ für Freitag im Bob’s an der Ulmer Straße . Beginn 22 Uhr.

an der . Beginn 22 Uhr. „Blood Sugar Sex Magik“ heißt die Band, die am Freitag, 20:30 Uhr das Bombig erobert. Und „Rocktools“ kommen am Samstag ins Lokal an der Gubener Straße und spielen „Premium Rock’n’Roll“.

Am Wochenende lässt sich in Augsburg gut Party machen

Erlebe eine einzigartige Atmosphäre, die von den besten Hits der 2000er Jahre durchdrungen ist, so das Info. Und zwar am Samstag ab 23 Uhr im Kesselhaus an der Riedingerstraße.

an der Riedingerstraße. Rock Friday mit DJ Thorsten heißt es am Freitag, 21 Uhr, am Samstag, 21 Uhr steigt im Spectrum an der Ulmer Straße die Ü40 Party mit DJ Mike .

mit DJ Thorsten heißt es am Freitag, 21 Uhr, am Samstag, 21 Uhr steigt im an der die Ü40 Party mit . „Du rackerst dich fünf Tage die Woche in der Arbeit oder Uni richtig ab und wartest die ganze Woche aufs Wochenende?“ Dann sei die Kantine am Kö die richtige Location, glauben die Macher. Beginn 23 Uhr.

Was sonst noch von 16. bis 18. Februar in Augsburg los ist