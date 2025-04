Wohn-Abo? Pflegepflicht? So könnten wir in zehn Jahren in Augsburg wohnen und leben

Wenn es nach Hanna geht, können Augsburgerinnen und Augsburger in zehn Jahren über eine eigens entwickelte Online-Plattform die für sie passende Wohngemeinschaft suchen. „Computerfreaks ziehen zu Computerfreaks, Ältere ziehen zu Jüngeren, um sich gegenseitig zu unterstützen oder der extrovertierte Clownliebhaber zieht in eine Künstler-WG“, beschreibt die junge Augsburgerin ihre Idee vom Wohnen der Zukunft. Hanna sie ist nicht die Einzige, die sich über das Zusammenleben in Augsburg 2035 Gedanken macht. Beim Workshop des IT-Dienstleisters MaibornWolff im neuen Bürokomplex Aurum am Bahnhof konnten Bürgerinnen und Bürger darüber diskutieren, wie sie sich das Zusammenleben in ihrer Stadt in zehn Jahren vorstellen.

„80 Prozent unserer Zukunftsgedanken beziehen sich auf den Alltag. Wir überlegen also beispielsweise, was wir mittags essen oder morgen anziehen“, so eine der Workshop-Leiterinnen, Vera Volk. Dabei lohne es sich, auch einmal weiterzudenken und sich nicht nur eine Zukunft, sondern verschiedene Szenarien vorzustellen. „Wir haben bei MaibornWolff ein Team, das sich mit solch komplexen Fragen der Zukunft beschäftigt. Während das Unternehmen vor allem tief in der technischen Umsetzung steckt, konzentrieren wir uns darauf, dass die technischen Lösungen auch zukunftsweisend sind“, erklärt Kollegin Michaela Kern. Als Augsburgerin liege ihr der Standort am Herzen, weshalb es sich im Rahmen der Augsburger Future Week (Woche der Zukunft) angeboten habe, über die Zukunft der Stadt hinsichtlich des Zusammenlebens nachzudenken.

Generationenübergreifendes Wohnen in Augsburg ist für viele ein wünschenswertes Ziel

Dabei ging es um Fragen, wie dem demografischen Wandel begegnet werden könnte, wie man gegen Einsamkeit vorgehen oder wie ein funktionierendes Sozialsystem aussehen könnte. Auf Basis von Daten zu den Themenfeldern wurden Thesen erarbeitet. Während viele Teilnehmer die Digitalisierung der Pflege für wahrscheinlich erachteten, äußerte Gabriele klar den Wunsch, später einmal nicht von einem Roboter gepflegt zu werden. Anhand dieser und anderer Überlegungen entwickelten die Teilnehmer Zukunftsvisionen für eine alternative und wünschenswerte Zukunft.

Gabriele, Thomas und Johannes könnten sich Mehrgenerationenwohnen mit Selbstversorgung, eigenen Werkstätten und Gemeinschaftsräumen sowie Eventflächen für Konzerte oder Theater vorstellen. Idealerweise bei einer günstigen Miete, dafür aber mit Pflegepflicht für Ältere oder umgekehrt Kinderbetreuung durch Senioren. „Das ist eine soziale Utopie, in der ich gerne wohnen würde“, so der 30-jährige Johannes. Christine fände unterdessen Wohnraum mit guter Erreichbarkeit aller wichtiger Einrichtungen binnen 15 Minuten erstrebenswert. „Wenn dieser Wohnraum nachhaltig gebaut oder Altbau recycelt wird, wäre meine Idee noch besser“, sagt sie. Valentina setzt auf mehr Flexibilität und ein Wohn-Abo. Aus ihrer Sicht müssten Wohnräume geschaffen werden, die nach Bedarf genutzt werden. „Wenn die Kinder der Familie ausgezogen sind, ziehen sie aus der großen Wohnung innerhalb des Gebäudes in eine kleinere und machen Platz für die nächste Familie“, erläutert sie ihre Idee.

„Wir haben als Bürger Verantwortung für die Zukunft unserer Stadt“

Diese Konzepte würden mehr soziale Gerechtigkeit schaffen. In Augsburg könnten so in zehn Jahren die glücklichsten Menschen leben. „Das würde weitere Menschen in die Stadt ziehen, Unternehmen würden sich hier ansiedeln und so auch die Wirtschaft profitieren“, ist Valentina sicher. Auch wenn der Workshop keinen Anspruch erhob, tatsächlich umsetzbare Zukunftsvisionen zu entwickeln, sei die Teilnahme spannend. „Wir sind Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt und haben eine Verantwortung, uns Gedanken über deren Zukunft zu machen. Deshalb war ich dabei“, so Johannes.