Ein WG-Zimmer für 450 Euro: Wohnen ist für Studierende in Augsburg relativ teuer

Plus Der Wohnungsmarkt in Augsburg ist angespannt. Ein WG-Zimmer für Studierende kostet laut einer Studie um die 450 Euro. Und es soll noch teurer werden.

Von Stefan Krog

Das Wohnen in Augsburg ist für Studenten relativ teuer. Der durchschnittliche Preis für ein WG-Zimmer lag zum Anfang diesen Jahres bei 454 Euro (inkl. Nebenkosten). Das ist das Ergebnis einer Studie des Moses-Mendelssohn-Instituts zusammen mit dem Portal WG-Gesucht.de. Ausgewertet wurden etwa 25.000 Wohnangebote in 97 deutschen Hochschulstädten. Laut der Studie liegt Augsburg beim Preis auf Platz 24 aller untersuchten Studentenstädte. Gemessen an Angebot und Nachfrage gilt der Markt für WG-Zimmer in Augsburg auch als überdurchschnittlich angespannt.

