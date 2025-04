Brand im Schwabencenter – Bewohner erleidet leichte Rauchgasvergiftung

Brand in einem Hochhaus. Die Meldung, die am Samstagabend bei der Augsburger Polizei einging, hörte sich dramatisch an. Sofort eilten die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr in die Wilhelm-Hauff-Straße im Herrenbach. Doch vor Ort wurde schnell klar, dass es sich um einen vergleichsweise harmlosen Einsatz handelte.

Brand im Schwabencenter: Feuer kann schnell gelöscht werden

Wie die Polizei informiert, rückten Einsatzkräfte der Feuerwehr gegen 23 Uhr zu dem Brand im achten Obergeschoss des Schwabencenters aus. Beteiligt waren Löschzüge der Haupt- und Südwache, sowie auch die Freiwillige Feuerwehr Pfersee, der Rettungsdienst und die Polizei. Eine Stunde später wurde der Einsatz wieder beendet und die Straßensperrungen aufgehoben.

Bewohner hatte Zigarettenkippen in Pflanzkübel entsorgt

Offenbar hatte ein Bewohner auf seinem Balkon Zigarettenkippen in einem Pflanzkübel entsorgt, der dann begonnen hatte zu kokeln und stark zu qualmen. Die Feuerwehr hatte die Situation schnell unter Kontrolle, die Wohnung wurde noch einmal gut durchgelüftet und alle Bewohner konnten in ihren Wohnungen bleiben. Der Bewohner allerdings erlitt dabei eine leichte Rauchgasvergiftung, teilte die Polizei mit.