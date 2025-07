Wohnungsbrand in Oberhausen: Zunächst wurden zwei Kinder vermisst

In einer Wohnung in Oberhausen ist am Donnerstagnachmittag Feuer ausgebrochen. Einer der Notrufe, die bei der Integrierten Leitstelle Augsburg eingingen, war besonders alarmierend. Es wurden zwei vermisste Kinder gemeldet.

Es war gegen 14 Uhr als die Rauchentwicklung aus einer Wohnung in der Dußmannstraße bemerkt wurde. Wie die Berufsfeuerwehr berichtet, gingen sofort vier Atemschutzträger zu der Brandwohnung ins Dachgeschoss. Nach kurzer Zeit konnte Entwarnung gegeben werden, die Kinder befanden sich bereits in Sicherheit. Wie die Polizei bestätigt, hatten nach aktuellen Erkenntnissen alle Bewohner das Gebäude verlassen.

Icon Vergrößern Die Berufsfeuerwehr setzte die Drehleiter ein. Foto: Berufsfeuerwehr Augsburg Icon Schließen Schließen Die Berufsfeuerwehr setzte die Drehleiter ein. Foto: Berufsfeuerwehr Augsburg

Die Kräfte der Berufsfeuerwehr brachten den Brand trotz beengter Straßenverhältnisse schnell unter Kontrolle, heißt es. Das komplette Dachgeschoss wurde mit einem Hochleistungslüfter vom giftigen Brandrauch befreit. Laut Polizei wurden mindestens zwei Menschen zur Überprüfung vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache. (ina)