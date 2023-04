Augsburg

11:52 Uhr

Neue Wohnungen in Augsburg wären möglich – doch keiner will bauen

Plus Die Stadt Augsburg hat seit 2020 Baurecht für 1434 Wohnungen geschaffen, doch viele Projekte liegen auf Eis. Baureferent Gerd Merkle sieht das mit Sorge.

Von Stefan Krog

Baureferent Gerd Merkle ( CSU) sieht angesichts der aktuellen Neubau-Flaute auf dem Immobilienmarkt die Perspektiven für eine Behebung des Wohnungsmangels in Augsburg durchwachsen. Nachdem Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) am Freitag eine Halbzeitbilanz zog, sind seit dieser Woche alle Referenten mit einem Zwischenfazit der vergangenen drei Jahre dran. Merkle sagte, in den vergangenen drei Jahren seien Neubaugebiete mit insgesamt 1434 Wohnungen auf den Weg gebracht worden, sodass dort Baurecht herrsche. Zusätzlich seien drei aufwendige Wettbewerbsverfahren für insgesamt 900 Wohnungen (Firnhaberau, Schwabencenter, Wohnbauprojekt des Freistaats an der Berliner Allee) durchgeführt worden. Insgesamt habe man aktuell Planungsprojekte für 5000 bis 6000 Wohnungen in Bearbeitung. Doch was sich nach viel anhört, wird in der Umsetzung noch Jahre brauchen, sofern es überhaupt kommt.

Das Problem: Auch wenn Bauträger Baurecht bekommen und Neubauten genehmigt werden, würden diese aktuell nicht gebaut. Die Projekte seien für Bauträger nicht kalkulierbar, darum warteten viele ab. "In Bezug auf den Wohnungsmangel hilft es ganz aktuell nur eingeschränkt weiter, wenn Bebauungspläne verabschiedet werden", so Merkle. Es müsse dann auch gebaut werden. Auf die Zinssituation habe die Stadtregierung schließlich keinen Einfluss. Auch die städtische Wohnbaugruppe (WBG) hatte ihre Bauprojekte angesichts der aktuellen Zins- und Kostensituation nach hinten geschoben. Die Überlegungen des Bundes, sich über Förderprogramme auch für die private Wohnungsbauwirtschaft Gedanken zu machen, gingen in die richtige Richtung.

