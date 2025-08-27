Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg
Icon Pfeil nach unten

Wurstsalat-Test in sieben Augsburg-Biergärten: Feinschmecker auf Tour

Augsburg

Wo gibt es den besten Wurstsalat? Ein Test in sieben Augsburger Biergärten

Unser Autor schildert seine persönlichen Erfahrungen mit dem beliebten Sommergericht. Es zählt nicht allein das Essen. Nach sieben Stationen im Augsburger Stadtgebiet gibt es einen Favoriten.
Von Michael Hörmann
    • |
    • |
    • |
    Sommer, Sonne, Wurstsalat: Das Foto entstand an der Kulperhütte.
    Sommer, Sonne, Wurstsalat: Das Foto entstand an der Kulperhütte. Foto: Michael Hörmann 

    Geschmäcker sind verschieden. Es mag nicht jeder Mensch gerne Wurstsalat essen. Andererseits gibt es Personen, die dieses Gericht in den Sommermonaten mit Vorliebe bestellen. Der Autor dieser Geschichte gehört dazu. Er hat in sieben Augsburger Biergärten unterschiedliche Varianten getestet - auf einige Wochen verteilt. Der vegane Wurstsalat blieb bei ihm allerdings außen vor. Und: Unser Wurstsalat-Test im Stadtgebiet erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Bewertet wird in alphabetischer Reihenfolge.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden