Wo gibt es den besten Wurstsalat? Ein Test in sieben Augsburger Biergärten

Geschmäcker sind verschieden. Es mag nicht jeder Mensch gerne Wurstsalat essen. Andererseits gibt es Personen, die dieses Gericht in den Sommermonaten mit Vorliebe bestellen. Der Autor dieser Geschichte gehört dazu. Er hat in sieben Augsburger Biergärten unterschiedliche Varianten getestet - auf einige Wochen verteilt. Der vegane Wurstsalat blieb bei ihm allerdings außen vor. Und: Unser Wurstsalat-Test im Stadtgebiet erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Bewertet wird in alphabetischer Reihenfolge.
Augsburg
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden